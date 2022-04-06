Выставка работ московских живописцев «Призываем весну» в «Эрьзя-центре»

1 апреля 2022 года в «Эрьзя-центре» на Автозаводской открылась выставка живописи «Призываем весну».

Отправной точкой проекта стали картины советского художника, пейзажиста Сергея Гатина, яркого представителя соцреализма, 100-летний юбилей которого недавно отмечался в столице персональной выставкой работ живописца. На выставке зрители смогут увидеть работы зрелого периода творчества Гатина.

Сергей Захарович Гатин считается одним из главных представителей русской академической школы. Пейзажист, участник множества российских и зарубежных выставок, член союза художников СССР, член комиссии Московского союза художника.

Помимо работ Сергея Гатина в экспозиции представлено в общей сложности 60 работ московских художников, графика и живопись, посвященных теме весны, творческого и духовного обновления.

«Эрьзя-центр» позиционирует себя как арт-пространство, поощряющее творчество молодых мастеров и предоставляющее выставочные возможности представителям разных направлений и жанров искусства. Вместе с тем, главная экспозиция центра – коллекция уникальных слепков выдающегося русского скульптора ХХ века Степана Эрьзи. Все экспонаты коллекции центра собирались в течение 15 лет экспертами Международного фонда искусств имени С.Д.Эрьзи, у каждой работы богатая история.

Выставка «Призываем весну» в «Эрьзя-центре» продлится до 17 апреля.

Автор и куратор выставки Арт-директор Международного фонда искусств им. С.Д. Эрьзи Просвиркина Влада Юрьевна.

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