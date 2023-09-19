DJ Kranoll, он же Анатолий Коняхин — ведущий подкаста MuzПятница и сооснователь интернет-радио KOMPROM IS FM представил свой новый трек под названием Sunset.

Sunset — прекрасная инструментальная композиция в стиле классической электроники. Она создает атмосферу спокойствия и гармонии, а мягкие непредсказуемые звуки синтезаторов добавляют шпионажа.

При создании трека DJ Kranoll использовал синтезаторы со случайной генерацией волн и самодельную гитарную примочку, которую он сделал при поиске уникального тембра из динамика советского телефона. Под конец трека происходит обратный отсчет к началу, когда все звучание утяжеляется и приобретает еще больше пространственной близости и абстракции в мелодике.

DJ Kranoll — музыкант, вокалист, ведущий, лауреат различных конкурсов и фестивалей, участник лейбла KOMPROMIS PRODUCTION.

«В основном я пишу инструментальные треки в жанре электроника. Мне этот формат близок, потому что я фанат видеоигр и эта музыка хорошо подходит в качестве саундтреков. Послушав Sunset, можно почувствовать себя шпионом или даже роботом. Было бы интересно запустить челлендж, где люди танцуют робо-танец под этот трек», — поделился DJ Kranoll.

Слушайте композицию Sunset в эфире радио KOMPROMIS FM, а также на всех доступных цифровых площадках.

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