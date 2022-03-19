Популярный блогер Максим Нечаев выпустил новый трек «Демон»

18 марта 2022 года вышел новый трек популярного блогера Максима Нечаева «Демон». Композиция вдохновлена самой жизнью: активно набирающий популярность исполнитель создал трек о любви. Песня посвящена любовным отношениям артиста: прошлым и нынешним. Композиция в точности передает его чувства.

Популярный блогер и преуспевающий исполнитель поделился с аудиторией историей создания трека. Название этой музыкальной работы родилось из ее строчек.

«Ты незабытый Демон, ты постоянно рядом», — поет Максим. Влечение героя к любимой жене настолько сильно, что он забывает рядом с ней обо всем на свете. Чувства, пережитые совместно моменты, уроки — все это снова и снова возвращает исполнителя к мыслям о ней.

«Это жизнь, это жизнь», — признается Максим. Песня рассказывает реальную историю и заряжает всех нас любовью. Полноценный клип снимать кумир сейчас не собирается, артист пока выпустил сниппет, который передает атмосферу песни.

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