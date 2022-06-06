Крупнейший творческий вуз страны, Московский государственный институт культуры, получил бессрочную аккредитацию по всем реализуемым направлениям подготовки.

Наличие аккредитации является важнейшим показателем эффективности работы вуза и профессионализма профессорско-преподавательского состава. Вуз, не имеющий государственной аккредитации, не имеет возможности выдавать выпускникам диплом государственного образца, и поэтому наличие аккредитации так важно для всех студентов и абитуриентов. Кроме того вузы, имеющие государственную аккредитацию, предоставляют отсрочку от армии. Студенты вузов, выдающих диплом государственного образца, имеют возможность пользоваться многочисленными студенческими льготами.

«Получение Московским государственным институтом культуры бессрочной аккредитации – это признание со стороны государства высокого уровня реализации всех наших образовательных программ», — отметил ректор МГИК Арсений Миронов.

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