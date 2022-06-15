В Москве стартовали съемки сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой, Романом Васильевым и Юрием Чурсиным

В Москве стартовали съемки психологического триллера «Жить жизнь» по роману Анны Богинской. Главные роли в новом сериале онлайн-кинотеатра START исполнят Любовь Аксенова («Бывшие», «Почка»), Роман Васильев («Лучше, чем люди», «Идентификация», «Анна К») и Юрий Чурсин («Изображая жертву», «Содержанки», «Пассажиры. Последняя любовь на Земле»). Режиссерское кресло займет Артем Аксененко («Лапси», «В клетке», «Медиатор»).

Над созданием проекта также работает команда сериала «Содержанки»: шоураннерами выступят Дарья Мороз и Ирина Сосновая («Шторм», «Содержанки», «Медиатор»).

8-серийный психологический триллер станет экранизацией первой книги трилогии «Жить жизнь». Мы увидим историю глазами главной героини Ани (Любовь Аксенова) — успешного московского маркетолога. Потеряв мужа, Аня сталкивается с осознанной манипуляцией со стороны нового избранника и понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.

Героиня Любови Аксеновой — 30-летняя Аня, образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника. «Героиня, которую мне предстоит сыграть, очень чувствующая девушка, — рассказывает Любовь Аксенова. — Часто обращаю внимание как мы, люди, живем, занимаемся своими делами, ходим на работу, едим, занимаемся спортом, но как будто все меньше и меньше проживаем момент. Нужно сделать, нужно успеть, ты постоянно кому-то что-то должен. Как будто нас что-то останавливает от того, чтобы по-настоящему жить. А для моей героини умение чувствовать, проживать особенно важно. Это ее главная черта и самая интересная для воплощения. Уже хочется поскорее попробовать прожить эту жизнь вместе с ней».

«Нам кажется, что этот проект очень нужен в современном мире, в котором так много жестокости, предательства и манипуляций. В основу сюжета лег бестселлер Анны Богинской, эта книга вышла в 62 странах, у нее миллионы читателей. И в книге, и в нашей истории мы разбираем психологическую подоплеку манипулятивных и созависимых отношений, в которых люди не любят, а лечат друг об друга свои травмы. Мы покажем буквально поэтапно как возникают такие отношения, как и распознать, и преодолеть такую зависимость», — рассказывает шоураннер Ирина Сосновая.

Для Дарьи Мороз, как и в случае с третьим сезоном суперуспешных «Содержанок», новый сериал станет и актерским, и продюсерским проектом. «Наша история о психологической манипуляции на всех уровнях жизни — детство, личные отношения, секс, дружба, бизнес. Она вскрывает не только технологии и способы манипулятивного воздействия на сознание, но и подсказывает пути выхода из этого лабиринта вины, страха и сомнений, превращаясь в динамичную, а к финалу в острую детективную историю», — рассказывает Дарья Мороз.

«В призме моего видения эта история имеет все признаки ренессанса, когда человек, с воспеванием его красоты и таланта, признается высшей ценностью, что приводит к эгоизму и отсутствию духовности в сознании, в обществе, в котором само понимание любви извращено и стремится к искоренению. Такое общество обречено на пресыщение материальными ценностями и как следствие — на уныние. В моем представлении эта картина — жанровая антиутопия, в которой главная героиня верит, ищет и борется за настоящую любовь», — делится режиссер Артем Аксененко.

Первый съемочный день прошел в живописном Третьяковском проезде. Среди будущих локаций — Барвиха Luxury Village, уникальный дом по проекту архитектора Захи Хадид и другие заметные места Москвы и Подмосковья. Съемки продлятся до середины августа.

Фото — онлайн-кинотеатр START

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