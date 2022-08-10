Московский Оперный дом представляет оперу-променад «Пиковая дама»

Представьте, что вы переноситесь на 200 лет назад и оказываетесь в центре невероятных, мистических, необъяснимых событий. Вы попадаете в старинный особняк, принадлежавший когда-то деду Натальи Гончаровой, здесь все как в XIX веке: за карточным столом так же собираются игроки, опьяненные жаждой успеха. Гостиные, будуары, мраморные лестницы и освещенные свечами коридоры все еще хранят тайны прошлых поколений. И вот вы становитесь одним из немногих, избранным, участником закрытого мистического кружка, которому удастся побывать непосредственным свидетелем событий пушкинской «Пиковой дамы».

Вы пройдете по залам особняка вслед за самим Александром Сергеевичем, вокруг будут сменять друг друга декорации, освещение, даже ароматы! Вы окажетесь участником обряда посвящения в масоны (ведь тайные общества в пушкинское время пользовались огромной популярностью), будете присутствовать при трогательном объяснении в любви, вместе с героями ощутите всю гамму чувств — от азартного предвкушения карточного выигрыша до горечи предательства.

Променад по особняку будет сопровождаться оперными ариями, которые артисты лучших московских театров исполнят в сопровождении живого оркестра из 30 музыкантов. Всего же в каждом спектакле занято более 70 артистов.

Магию музыки Чайковского дополнят удивительные спецэффекты: здесь портреты подмигивают вам, сцена бала оживает благодаря видеоинсталляциям, а оптические иллюзии окончательно стирают грань между реальным и фантастическим.

«Пиковая дама» существует как единый организм, где зрители не только являются частью целого, но и задают темп спектакля, — говорит режиссер Александр Легчаков. — Атмосфера, ароматы, свет, обстановка включают зрителя максимально, полностью забирая его из московской реальности. За пять лет никто не смог сделать что-то подобное с оперой.

Этот год для постановки — юбилейный. За пять лет было сыграно более 400 спектаклей. В настоящее время продолжается летний сезон «Пиковой дамы», до закрытия которого осталось всего три спектакля. Посетить каждый из них смогут только 54 зрителя — это символичное число: именно столько карт в классической колоде. Такое небольшое количество гостей позволяет чувствовать себя свободно: в огромных пространствах дворца Гончарова-Филипповых точно будет гораздо комфортнее, чем в привычных переполненных зрительных залах. А также при таком числе гостей каждый может быть уверен, что сумеет побывать полноценным участником постановки: например, в сцене с масонским обществом «обряд посвящения» пройдут все 54 зрителя.

26 и 27 августа Московский Оперный дом завершит летний сезон последними показами главного иммерсивного спектакля России и самого необычного зрелища Москвы — оперы-променад «Пиковая дама» по мотивам произведения А.С. Пушкина на музыку П.И.Чайковского. Лучший момент, чтобы прогуляться по старому особняку в компании с действующими лицами пушкинской «Пиковой дамы».

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