Московский Политех провел масштабный Всероссийский хакатон по информационным технологиям управления бизнесом

By T2
Кафедра «Менеджмент» Московского Политеха успешно организовала и провела Всероссийский хакатон «Информационные технологии управления бизнесом» — масштабное академическое мероприятие, объединившее 192 талантливых молодых участников из школ и колледжей со всей России. В интеллектуальном состязании приняли участие 32 команды, представляющие 13 школ и 19 колледжей.

Академический подход к практическим навыкам

Мероприятие стало ярким примером интеграции академических знаний и практических компетенций, востребованных в современном бизнесе. Участникам предстояло решить комплексную бизнес-задачу, включающую формирование организационной структуры предприятия, построение цепочки создания ценности (VAD), разработку бизнес-процессов в нотации BPMN и создание матрицы ответственности.

Особую значимость хакатону придало использование отечественного программного обеспечения SILAUnion для моделирования бизнес-процессов, что позволило участникам освоить современные российские технологические решения и получить навыки работы с профессиональными инструментами управления.

Партнерство науки и бизнеса

Хакатон продемонстрировал эффективность взаимодействия образовательных учреждений и индустриальных партнеров. Компания SILAUnion выступила стратегическим партнером мероприятия, предоставив не только технологическую платформу, но и ценные призы для победителей.

Торжественное награждение победителей провели заведующая кафедрой «Менеджмент» Аленина Елена Эдуардовна и руководитель направления по работе с некоммерческими партнёрами SILAUnion Фролов Артём Сергеевич, что подчеркнуло высокий статус мероприятия и внимание к молодым талантам.

Результаты соревнования

Трек «Школьники»:

  • 1 место — команда «Дело в коде», школа № 1474;
  • 2 место — команда «Работает, не трогай», АНО СОШ «Академическая Гимназия»;
  • 3 место — команда «Крейзи-кашалотики», школа № 777 им. Героя Советского Союза Е.В. Михайлова.

Трек «Колледжи»:

  • 1 место — команда «Фантастическая четвёрка», ГБПОУ КСТ;
  • 2 место — команда «Геометрия Тьмы», ITHUB;
  • 3 место — команда «Годовиковцы», ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова.

Инвестиция в будущее

Хакатон стал важным этапом профессиональной ориентации и карьерного развития для его участников. Мероприятие позволило школьникам и студентам колледжей на практике познакомиться с современными методами управления бизнесом, освоить профессиональные инструменты и оценить перспективы получения профильного образования в Московском Политехе.

Активный и насыщенный формат соревнования способствовал развитию критического мышления, навыков командной работы и системного подхода к решению бизнес-задач — компетенций, особенно востребованных работодателями в цифровой экономике.

Высокая оценка участников

Организация мероприятия получила самые положительные отзывы. АНО СОШ «Академическая гимназия» отметила: «Выражаем огромную благодарность Московскому Политеху за организацию и приглашение ребят поучаствовать в таком мероприятии. Для них это был первый опыт и очень успешный!»

Успех хакатона «Информационные технологии управления бизнесом» подтверждает правильность выбранной Московским Политехом стратегии: сочетание академической строгости, практической направленности и тесного взаимодействия с индустриальными партнерами создает уникальные возможности для профессионального становления молодых специалистов и формирует кадровый резерв для инновационной экономики России.

Фото: пресс-служба Московского Политеха

