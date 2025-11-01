24 драгоценных «Золотых Граммофонов» нашли своих обладателей.

На «ВТБ Арене» завершилась юбилейная 30-я Церемония вручения Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Эта награда, три десятилетия подряд отмечающая главные хиты страны, в свой юбилей собрала на одной сцене самых популярных артистов современности.

Лучшими песнями 2025 года были признаны:

ANNA ASTI – «Преданный бывший»,

Artik & Asti – «Быть счастливой»,

Александра Воробьева – «Ход королевы»,

Александр Панайотов – «Карма»,

Алексей Чумаков – «Скажи мне, зачем»,

Алсу и Ева Власова – «Табу»,

Артур Пирожков – «Само собой»,

Владимир Пресняков и Наталия Подольская – «Между нами»,

Григорий Лепс, Юрий Киселёв, Владимир Киселёв – «На гондоле»,

Дима Билан – «Пообещай»,

Денис Майданов – «Я хотел бы»,

Дмитрий Маликов – «Вне времени»,

Жасмин – «Ты и я»,

Ирина Дубцова – «По клубам»,

Клава Кока – «Еще люблю»,

Лариса Долина – «Я буду любить тебя»,

Леонид Агутин и Анжелика Варум – «Я не тот, ты не та»,

Мари Краймбрери, Юрий Киселёв и Мот – «На моральных»,

Мот – «Перемены – это красиво»,

Николай Басков – «Без тебя нельзя»,

NЮ и Асия – «Помнишь»,

Сергей Лазарев – «Если бы я мог»,

Татьяна Иванова (группа «Комбинация») – попурри,

Татьяна Куртукова – «Матушка земля».

Руководитель «Русского Радио», Владимир Борисов, анонсировал изменения в системе определения победителей «Золотого Граммофона». Со следующего года будет внедрена трехуровневая система отбора лауреатов. Радиостанция будет отмечать вклад каждого исполнителя трижды в течение года. Несмотря на нововведения, голосование слушателей останется важной частью процесса, но будут добавлены дополнительные критерии для формирования полной картины. Одним из новшеств станет учет мнения самих исполнителей при подведении итогов. Детали новой системы будут раскрыты зимой 2026 года.

Юбилейную премию провели Валдис Пельш, Регина Тодоренко и Антон Юрьев, что символизирует преемственность поколений на «Русском Радио». Валдис Пельш вел самую первую церемонию в 1996 году и был одним из первых ведущих хит-парада «Золотой Граммофон». Антон Юрьев известен как голос утреннего шоу «Русские Перцы», уже 10 лет заряжающего всю страну позитивом. Регина Тодоренко дебютировала в роли ведущей церемонии, открывая новую эру для «Золотого Граммофона».

Антон Юрьев отметил, что слушатели «Русского Радио» весь год выбирали лучших из лучших, и результатом этого стал грандиозный концерт, на котором самые любимые артисты получили заслуженные награды.

Многие из звезд, вышедших на сцену, являются многократными лауреатами премии. В этом году их коллекции пополнились особыми статуэтками, созданными совместно с брендом «Бронницкий ювелир» в честь юбилея. Трофеи ручной работы покрыты золотом 999 пробы и украшены кристаллами.

«Русское Радио» совместно с Российским футбольным союзом вручило специальный «Золотой Граммофон» за «Лучшее выступление на футбольном матче в 2025 году» Татьяне Куртуковой за песню «Матушка земля», которая прозвучала на матче сборных России и Нигерии.

При создании шоу были использованы передовые технологии, включая гигантские световые экраны. В разработке сценария и контента принимала участие нейросеть ГигаЧат от Сбера.

Завершающим аккордом стало исполнение песни «Льется музыка» всеми лауреатами 2025 года.

Миллионы зрителей и слушателей смогли присоединиться к празднику благодаря трансляции в эфире «Русского Радио» и в социальных сетях. Лучшие моменты юбилея также транслировались на медиафасадах холдинга МАЕР.

Это событие стало ярким праздником и музыкальным отражением итогов года.