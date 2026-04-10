Татьяна Голикова подчеркнула роль премии BRAVO (БРАВО) в укреплении международного диалога

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова высоко оценила роль Международной профессиональной музыкальной премии BRAVO (БРАВО) в развитии гуманитарного сотрудничества. В преддверии VIII гала-концерта, который пройдет 14 апреля на Исторической сцене Большого театра, вице-премьер подчеркнула: премия – наглядное подтверждение тому, что музыка не имеет границ.

Сегодня, в условиях сложной геополитической обстановки, музыка становится тем универсальным языком, который объединяет людей, формирует единое культурное пространство и служит прочной основой для диалога между государствами и народами. Такая высокая международная миссия стала одной из основ премии BRAVO (БРАВО), проходящей при поддержке Radio Monte Carlo.

«Международная премия BRAVO (БРАВО) по праву занимает особое место в культурной повестке, выступая значимой площадкой для развития гуманитарного сотрудничества и укрепления международного диалога. На легендарной Исторической сцене Большого театра 14 апреля своё искусство подарят выдающиеся исполнители из многих стран мира. Это наглядное подтверждение тому, что музыка не имеет границ. Для нас важно поддерживать инициативы, направленные на расширение культурного взаимодействия, сохранение богатого исторического наследия и развитие современного творческого пространства. Именно через искусство формируется прочная основа для долгосрочного сотрудничества между государствами и народами. Премия BRAVO (БРАВО) на протяжении восьми лет объединяет выдающихся артистов со всего мира, открывает новые имена и способствует популяризации классического искусства, делая его ближе и доступнее широкой аудитории», – отметила Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова.

Особую важность заявление вице-премьера приобретает в свете текущей международной повестки. Премия BRAVO (БРАВО) последовательно выступает в роли «культурного моста», объединяя талантливых артистов, несмотря на политические барьеры. В 2026 году церемония вновь подтвердит статус Москвы как столицы международного диалога.

На сцене Большого театра выступят выдающиеся исполнители классической музыки со всего мира: пианист Мин Жуй (Китай), тенор Марван Фаги (Саудовская Аравия), скрипачка Наоми Тагг (ЮАР), гобоист Мохамед Салех (Египет), танцоры балета Аманда Гомес и Вагнер Карвальо (Бразилия), дирижер Николас Манн (ОАЭ), ударник Рони Баррак (Ливан). Также зрителей ждут оперные номера в исполнении ведущих артистов из государств СНГ: Казахстан представит лауреат международных конкурсов, тенор Алихан Бейсеков, Киргизию – заслуженная артистка Республики, сопрано Эльнура Муктарбек, а Беларусь – Большой театр Беларуси и меццо-сопрано Дарья Горожанко.

Активная работа по созданию общего культурного пространства для государств с русскоязычным населением, прежде всего для стран СНГ, является стратегической задачей «Русской Медиагруппы», в состав которой входит Radio Monte Carlo. Ранее генеральный директор холдинга Любовь Маляревская, выступая на Международном экономическом форуме государств-участников СНГ, приуроченном к 35-летию Содружества, отметила: «Наша цель – создать международную площадку для коммуникации. В эпоху, когда Россию ограничивают, накладывают санкции, мы подчеркиваем, что мы дружественны ко всем, кто готов нас поддерживать и идти с нами рука об руку».