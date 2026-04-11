Выставку ко Дню героического штурма Кенигсберга открыли в Музее Победы

В Музее Победы открылось новое экспозиционное пространство, посвященное Дню героического штурма и взятия города Кенигсберга. Важность этой даты подчеркнута подписанием в 2025 году Президентом РФ Владимиром Путиным закона, учреждающего 9 апреля как новый День воинской славы. Посетить выставку можно абсолютно бесплатно.

Сотрудники музея отметили, что захват города-крепости стал переломным моментом Восточно-Прусской операции, приблизив окончательный крах нацистской Германии. Легендарный штурм, проходивший с 6 по 9 апреля под командованием маршала Александра Василевского, сломил сопротивление противника, несмотря на его расчеты на долгую оборону многочисленных укреплений. Боевые действия продлились около 80 часов.

В честь новой памятной даты музей представил более 20 уникальных артефактов из своих фондов. Среди них — предметы вооружения, в частности, немецкая противотанковая граната «Панцерфауст 30» 1944-1945 годов выпуска, активно применявшаяся обеими сторонами. Также экспонируются трофейный полицейский штык-нож, советские агитационные листовки, благодарственные грамоты и медаль «За взятие Кенигсберга». Дополняют экспозицию редкие архивные фотоматериалы, запечатлевшие ключевые моменты штурма.

Среди почетных гостей церемонии открытия были представители правительства Калининградской области и общественные деятели. Ольга Шувалова, советник губернатора Калининградской области, подчеркнула особую значимость 9 апреля для региона, отметив, что именно в этот день началась новая эра в истории Калининградской области после освобождения от нацистов. Константин Петунин, директор Музея янтаря, добавил, что медаль за взятие Кенигсберга является единственной в своем роде, учрежденной за освобождение не столицы европейского государства, и подчеркнул, что Калининградскую область по праву называют регионом, рожденным Победой.

В этот день, в кинотеатре Музея Победы состоялся показ документального фильма «Кёнигсберг» 1945 года.