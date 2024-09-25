РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

СЗФО

Проект «Зеленый экран» и фонд «Заповедное посольство» объединили усилия для продвижения устойчивого кинопроизводства

Мир кино

«Москва слезам не верит»: стартовали съемки нового сериала Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова по мотивам советского хита

Москва

В музее В.А. Тропинина и московских художников его времени представили выставку «Пушкин у Тропинина»

Мир кино

«Они потрясли мир. Илья Олейников. Герой нашего городка»

LIFESTYLE

«Я точно знаю, в чем он лучше меня». Мартиросян прокомментировал назначение Родригеза новым ведущим шоу «Ярче звёзд»

Москва

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» открыл сезон в Театре Моссовета

Мир кино

В сети состоялась премьера трейлера и постера сказочного блокбастера «Огниво»

LIFESTYLE

Благотворительная распродажа MIRACLE SALE фонда «Жизнь как чудо» прошла при поддержке Радио Monte Carlo

ДомойМир кино«Москва слезам не верит»: стартовали съемки нового сериала Ольги Долматовской и Жоры...

«Москва слезам не верит»: стартовали съемки нового сериала Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова по мотивам советского хита

editor
By editor
46
Жора Крыжовников

Сериал будет создан по мотивам легендарной мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», вышедшей на экраны в 1979 году. Сразу после премьеры фильм стал хитом советского кинопроката — его посмотрели около 90 миллионов зрителей, а годом позже, в 1981-м, он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». История трех девушек, которые приезжают в Москву в поисках любви и счастья, стала классикой советского и российского кинематографа.

Восьмисерийный сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Балет», «Чистые», «Фишер» и другие). Проект создан кинокомпанией «Водород» и «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Шоураннером сериала выступит Жора Крыжовников, режиссерами — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, оператором — Юрий Коробейников. Новый проект от создателей ставшего культурным феноменом «Слова пацана. Кровь на асфальте» расскажет о трех подругах в поисках любви и счастья в солнечной Москве начала нулевых. Актерский состав пока не раскрывается.

Фото — онлайн-кинотеатр Wink.ru

Предыдущая статья
В музее В.А. Тропинина и московских художников его времени представили выставку «Пушкин у Тропинина»
Следующая статья
Проект «Зеленый экран» и фонд «Заповедное посольство» объединили усилия для продвижения устойчивого кинопроизводства

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru