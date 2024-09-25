«Москва слезам не верит»: стартовали съемки нового сериала Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова по мотивам советского хита

Сериал будет создан по мотивам легендарной мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», вышедшей на экраны в 1979 году. Сразу после премьеры фильм стал хитом советского кинопроката — его посмотрели около 90 миллионов зрителей, а годом позже, в 1981-м, он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». История трех девушек, которые приезжают в Москву в поисках любви и счастья, стала классикой советского и российского кинематографа.

Восьмисерийный сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Балет», «Чистые», «Фишер» и другие). Проект создан кинокомпанией «Водород» и «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Шоураннером сериала выступит Жора Крыжовников, режиссерами — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, оператором — Юрий Коробейников. Новый проект от создателей ставшего культурным феноменом «Слова пацана. Кровь на асфальте» расскажет о трех подругах в поисках любви и счастья в солнечной Москве начала нулевых. Актерский состав пока не раскрывается.

Фото — онлайн-кинотеатр Wink.ru