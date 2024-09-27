РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

366INFO.RU

Эксперт МХПИ рассказал, как правильно сочетать фиолетовый с другими цветами в айдентике бренда

Мир кино

«Тайны, о которых не принято говорить вслух»: премьера тизера сериала «Многогранники»

Москва

Выставка «Непридуманные сны» открылась в Галерее Беляево

Мир книг

Графический роман Мило Манары «Караваджо» вышел в издательстве Metamorphoses

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге открыли выставку «В поисках источника Нила»

Мир театра

«Я то, что ты захочешь»: генеральная репетиция в Театре V

ЦФО

Фестиваль искусств «Калужская осень» представляет концерт «Сны Миядзаки» с участием Алисы Тен и ClassicaPlus

СЗФО

Проект «Зеленый экран» и фонд «Заповедное посольство» объединили усилия для продвижения устойчивого кинопроизводства

ДомойМир кино«Тайны, о которых не принято говорить вслух»: премьера тизера сериала «Многогранники»

«Тайны, о которых не принято говорить вслух»: премьера тизера сериала «Многогранники»

editor
By editor
42
многогранники

В рамках презентации нового сезона проектов Института развития интернета (АНО «ИРИ») состоялась премьера тизер-трейлера и тизер-постера одного из самых ожидаемых молодежных сериалов года — «Многогранники» по мотивам романа Натальи Способиной.

«Многогранники» — трогательная история о первой любви и дружбе. Маша (Тина Стойилкович), девушка из простой семьи, учится в престижном столичном вузе. И хотя она не вписывается в мир «золотой молодежи», ее лучший друг Димка (Степан Белозеров) — один из них. Когда в их группу переводится студент из Англии по имени Роман (Данила Краснов), это не только бросает вызов дружбе Маши и Димки, но и запускает цепочку событий, которые навсегда изменят жизни многих людей.

Роман «Многогранники» Натальи Способиной («Магниты», «Истинное волшебство» и «Прядущая») вышел в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) в 2022 году. Съемки сериала завершились в Москве в августе 2024 года.

Производством картины занимается компания ON SET PRODUCTION при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Режиссером проекта выступила Ника Яковлева («Лэйт Найт Скул», «Что-то положительное»). Главные роли в сериале сыграли молодые актеры Тина Стойилкович («Красные линии», «Оффлайн»), Степан Белозеров («Лёд 3», «13 Клиническая»), Данила Краснов («Любовь Советского Союза») и София Лопунова, а также Алексей Агранович, Ольга Ломоносова, Дмитрий Ендальцев и Евдокия Германова.

Фото — онлайн-кинотеатр START

Предыдущая статья
Выставка «Непридуманные сны» открылась в Галерее Беляево
Следующая статья
Эксперт МХПИ рассказал, как правильно сочетать фиолетовый с другими цветами в айдентике бренда

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru