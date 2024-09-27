«Тайны, о которых не принято говорить вслух»: премьера тизера сериала «Многогранники»

В рамках презентации нового сезона проектов Института развития интернета (АНО «ИРИ») состоялась премьера тизер-трейлера и тизер-постера одного из самых ожидаемых молодежных сериалов года — «Многогранники» по мотивам романа Натальи Способиной.

«Многогранники» — трогательная история о первой любви и дружбе. Маша (Тина Стойилкович), девушка из простой семьи, учится в престижном столичном вузе. И хотя она не вписывается в мир «золотой молодежи», ее лучший друг Димка (Степан Белозеров) — один из них. Когда в их группу переводится студент из Англии по имени Роман (Данила Краснов), это не только бросает вызов дружбе Маши и Димки, но и запускает цепочку событий, которые навсегда изменят жизни многих людей.

Роман «Многогранники» Натальи Способиной («Магниты», «Истинное волшебство» и «Прядущая») вышел в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) в 2022 году. Съемки сериала завершились в Москве в августе 2024 года.

Производством картины занимается компания ON SET PRODUCTION при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Режиссером проекта выступила Ника Яковлева («Лэйт Найт Скул», «Что-то положительное»). Главные роли в сериале сыграли молодые актеры Тина Стойилкович («Красные линии», «Оффлайн»), Степан Белозеров («Лёд 3», «13 Клиническая»), Данила Краснов («Любовь Советского Союза») и София Лопунова, а также Алексей Агранович, Ольга Ломоносова, Дмитрий Ендальцев и Евдокия Германова.

Фото — онлайн-кинотеатр START