Они потрясли мир. Вин Дизель. Из вышибалы в звёзды

Вин Дизель – один из самых востребованных актеров Голливуда. Знаменитая медиафраншиза о гонщиках-виртуозах выходит на экраны уже почти четверть века. Каждая серия приносит продюсерам и самому Вину баснословные доходы. Он – желанный гость на главных светских раутах и самых значимых спортивных событиях. Но роскошная жизнь и любовь публики могут исчезнуть в любой момент. Ведь он стал фигурантом громкого скандала.

Марк Синклер – будущий Вин Дизель – родился 18 июля 1967 года. Он и брат-близнец Пол были крепкими малышами и с первых дней отличались богатырским здоровьем. Родного отца Марк никогда не видел, воспитанием мальчика занимался отчим. Именно он привил ребенку любовь к искусству, регулярно водил на спектакли и в кино. Прорыв в мир искусства, причем, в буквальном смысле этого слова, случился, когда Вину исполнилось семь лет. Вместе со сверстниками он вломился в здание театра, где компания хотела оставить граффити на стенах. Маленьких вандалов застал арт-директор и предложила альтернативу: либо она вызывает полицию, либо хулиганы прямо сейчас вслух прочитают по ролям сценарий пьесы, которая готовилась к постановке. Мальчишки выбрали второй вариант. И следующие десять лет Дизель провел в этом самом театре и участвовал во всех постановках.

В 15 лет подросток был худым и нескладным. Два года тренировок в зале превратили его в настоящего атлета. В 17 юношу позвали работать вышибалой в один из самых популярных тогда ночных клубов на Манхэттене.

Тогда же Вин Дизель увлекся танцами, крутил брейк-данс, участвовал в уличных шоу на Бродвее и снимался в клипах. Обивал пороги студий, пробовался на все роли подряд, но молодому человеку везде отказывали. Мечта стать суперзвездой постепенно сходила на нет…

В 1990-м ему дали незначительную роль в кино, но его имя даже не попало в титры. Вин был раздавлен. Тогда мать дала ему главный совет, за который он благодарен ей и сейчас.

Однажды Вину позвонил сам Стивен Спилберг. В фильме «Спасти рядового Райана» дебютанту досталась небольшая, но запоминающаяся роль бывалого солдата. С этих двух минут экранного времени и начался взлет карьеры артиста. Фильмы «Черная Дыра» и «Бойлерная» принесли актеру многомиллионную армию поклонников по всему миру, но в ранг суперзвезды его вывел именно «Форсаж». С тех пор имя Вина Дизеля на афише гарантировало продюсерам высокие кассовые сборы.

Таблоиды приписывали ему романы с моделями Лайлой Робертс, Саммер Элтис и Азией Ардженто, актрисой Кармен Электрой, солисткой группы Pussycat Dolls Кайей Джонс и многими другими. В 2007 году на вечеринке Вин Дизель познакомился с моделью Паломой Хименес, которая младше него на 16 лет. Пара вместе уже 15 лет, но предложение руки и сердца девушка так и не получила. Палома и Вин воспитывают троих детей. Актер – заботливый и преданный отец, обожает своих наследников и старается проводить с ними каждую свободную минуту. Но в 2023-м году семейную идиллию омрачил громкий скандал. Вина Дизеля обвинили в сексуальном насилии.

Сейчас артисту уже 58 лет, его карьера продолжает набирать обороты. Занятость на съемках расписана на годы вперед, а сам Вин все так же без дублеров исполняет сложные трюки.

