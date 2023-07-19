«Москвариум» и детское издательство «Ламинария» стали официальными партнерами мультфильма «Катак. Ледниковый побег»

20 июля в российский прокат выходит анимационная картина «Катак. Ледниковый побег» производства студии 10th Ave Productions (Канада). Дистрибьютором мультфильма в России стала кинокомпания TenLetters, а официальными партнерами - «Москвариум» и детское издательство «Ламинария», которое публикует книги с фокусом на морскую тематику и бережное отношение к животным и природе.

По сценарию Катак - это белуха темно-синего цвета. У маленького кита с возрастом не изменилась окраска. Он отличается внешним видом от сверстников с однотонным белым цветом кожи. Чтобы доказать своим друзьям, что он повзрослел, Катак отправляется в опасное приключение на Великий Север.

«Катак. Ледниковый побег» - это не просто увлекательная история о путешествии храброго кита-белухи и его друзей в неизведанных морских глубинах. Это мультфильм, который наполнен глубоким смыслом и рассказывает об отношениях родителей и детей, дружбе, любви к себе и принятии себя в подростковом возрасте.

«Одна из задач «Москвариума» – привить любовь и уважение к природе. История главного героя мультфильма «Катак. Ледниковый побег» поможет зрителям узнать больше о морских обитателях и их образе жизни в легком и захватывающем формате», - прокомментировали в пресс-службе «Москвариума».

«Москвариум» стремится познакомить взрослых и детей с многообразием подводного мира и сформировать ответственное отношение к природе с помощью edutainment подхода – будь то мультфильмы, выставки или интерактивные образовательные программы.

Издательский дом «Ламинария» в своих книгах на понятном для детей языке рассказывает об окружающем мире и бережном отношении к животным. Так, о дружбе человека и животного рассказывает популярная серия графических историй об индейце Якари, который понимает язык обитателей дикой природы. Кроме того, издательство планирует выпуск литературы, посвященной развитию эмоциональной сферы ребенка: умению познавать себя, понимать эмоциональное состояние и выражать собственные эмоции.

Мультфильм «Катак. Ледниковый побег» покажут в более чем 1500 кинотеатров по всей России.

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