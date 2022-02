Онлайн-платформа CINEZEN анонсирует новинки февраля

Выход на страны Балтии, открытие канала Wonderzine, коллекция фильмов Михаэля Ханеке и десятки новых картин на платформе – чем запомнился первый месяц 2022 года? Ближайшие планы: открытие каналов FILMZ.RU Channel и WEIRD, а также коллекция крупнейшего американского фестиваля независимого кино Sundance.

За три месяца своего существования онлайн-сервис CINEZEN превратился в полноценное сообщество кураторов и любителей авторского кино. Собрание более 80 картин, эксклюзивно представленных на 11 каналах платформы, впервые появившиеся в российском онлайн-сегменте, привлекает всё больше зрителей. Одно из главных преимуществ CINEZEN – возможность познакомиться с проектами, малодоступными или недоступными в России.

24 января платформа CINEZEN открыла доступ для пользователей стран Балтии: Литвы, Латвии и Эстонии. Сначала будут доступны фильмы только с русскими переводами, но в ближайшем будущем запланированы сотрудничество с местными кураторами и перевод фильмов на местные языки. В данный момент в странах Балтии доступно большинство фильмов CINEZEN, ведется работа над расширением каталога прав, поэтому коллекция для балтийских зрителей будет постепенно пополняться.

Также в январе пользователям был представлен канал Wonderzine– одноименного онлайн-журнала для современных женщин и их друзей. В фильмах канала показывают женщин, рассуждают о значении репрезентации и о клише, которые стоит оставить в прошлом. Редакция журнала собирает фильмы с очень разными главными героинями всех жанров – от ромкомов и драм до триллеров и хорроров. В каталоге – яркие дебюты и фестивальные хиты из разных стран.

Фильмы канала: победитель кинофестиваля в Локарно 2017 года боди-хоррор «Хорошие манеры» (реж. Марко Дутра, Джулиана Рохас, 2017), афганская картина «Хава, Марьям, Аиша» (реж. Сахраа Карими, 2019), участвовавшая в программе «Горизонты» 76-го Венецианского кинофестиваля, а также картины «Девичий грипп» (реж. Дори Бартон, 2016), автобиографическая драма о «культуре чести» «Что скажут люди» (реж. Ирам Хак, 2017), триллер «Магистр изящных искусств» (реж. Наталия Лейте, 2017) с Франческой Иствуд в главной роли, фарс-хоррор «Преместь» (реж. Элис Лоу, 2016) и другие.

В первом месяце 2022 года коллекцию CINEZEN также пополнил лучший хоррор 2021 года по рейтингу критиков на Rotten Tomatoes – 98% Fresh! «Моё сердце не будет биться, пока ты не прикажешь» (реж. Джонатан Куартас, 2020) на канале HorrorZone; фильм «1985» (реж. Йен Тан, 2018) на канале «Сад Дерека Джармена» – многократный призер кинофестивалей: приз Большого жюри на конкурсе SXSW в Техасе; лучший фильм кинофестиваля FIRE!! Мостра в Барселоне; приз зрительских симпатий и приз студенческого жюри на Елисейских полях кинофестиваля в Париже; Большой приз жюри и премия кинофестиваля Outfest в Лос-Анджелесе и другие.

Кроме того, на канале «Сад Дерека Джармена» появился фильм–погружение в молодежную квир-тусовку Нью-Йорка середины нулевых «Адам» (реж. Рис Эрнст, 2019), от продюсеров нашумевшей «Горбатой горы». Премьера картины состоялась на фестивале в Санденсе в 2019 году.

Также в январе на канале INOEKINO Channel CINEZEN представил эксклюзивную коллекцию фильмов австрийского кинорежиссера и сценариста Михаэля Ханеке. Среди фильмов на канале: «Седьмой континент» (1989), «Видео Бенни» (1992), «Время волков» (2003), «Скрытое» (2005), «Белая лента» (2009) и «Любовь» (2012).

Планы на февраль 2022

В феврале на CINEZEN запускается канал: FILMZ.RU Channel представленный редакцией онлайн-журнала «FILMZ.RU: Настоящее кино», одного из старейших порталов рунета, пишущих про кино.

Кураторы канала: «Мир переполнен разнообразным контентом, так что порой легко не заметить достойные ленты, лишенные большой маркетинговой поддержки. Редакция FILMZ.RU старается находить маленьких, но ярких представителей кинематографа – чаще независимого, иногда – удачные примеры «straight to vhs», а, может, и классику, которая ранее обходила российский кинорынок стороной. Главное, что каждый из них достоен называться настоящим кино. Мы искренне считаем, что это – залог формирования хорошего вкуса, возможность узнать восходящих звезд мирового кинематографа и способ отдохнуть от громкого мейнстрима, заполонившего медиапространство».

Первые фильмы канала войдут в коллекцию фестиваля Sundance. Среди новинок «Колумбус» (реж. Когонада, 2017), «Пакетоголовый» (реж. Джей Дюплас, Марк Дюплас, 2008) и «Примесь» (реж. Шейн Кэррут, 2013), получивший Специальный приз жюри за звук фестиваля Sundance в 2013 году. Также в феврале в ближайшее время коллекцию Sundance пополнят картины «Похоже на любовь» (реж. Элиза Хиттман, 2013) и «Гук» (реж. Джастин Чон, 2017), победитель в категории Best of Next! в 2017 году.

Еще одной новинкой онлайн-платформы CINEZEN в феврале станет канал WEIRD. Куратором выступит главный редактор RussoRosso, автор сайтов «Искусство кино» и «Нож» Владимир Бурдыгин.

«На этом канале я бы хотел собрать фильмы, которые нарушают границы, ломают жанровые шаблоны, фильмы дикие, странные, те, о которых вы еще не слышали. Неконвенциональные, трансгрессивные. Они могут быть какими угодно, единственное, что должно их объединять, – ваше удивление и удовольствие при просмотре. Даже в рамках тех всего лишь четырех фильмов, с которыми канал открывается, можно увидеть и хоррор, и вестерн, и научную фантастику, и классику американского независимого кино, и полную фильмографию главных последователей Дарио Ардженто в XXI веке, и этим список, конечно, не ограничивается. Дальше будет больше, необычней, интересней, планы огромные. Больше вы нигде такой подборки не встретите», – поделился Владимир Бурдыгин.

Первыми фильмами на канале WEIRD станет бельгийско-французская трилогия режиссеров Элен Каттет и Брюно Форзани: фильм ужасов «Горечь» (2009), артхаусный триллер «Пусть трупы загорают» (2017) и джалло «Странный цвет слез твоего тела» (2017). Также коллекцию канала пополнит картина «Жидкое небо» (реж. Слава Цукерман, 1982) – культовый фильм 80-х годов, в центре сюжета которого инопланетяне, обнаружившие новый способ получения наслаждения, – убивая людей во время приема наркотиков и секса. Картина, ранее никогда не выходившая на российских платформах, на CINEZEN впервые будет доступна в HD-качестве.

