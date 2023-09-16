30 сентября 2023 года в Москве в «Галерее классической фотографии» откроет свои двери III-я Российская выставка художников-акварелистов «На одном дыхании» (от эскиза до картины…).

Будет представлено 120 картин и более 500 эскизов российских художников-акварелистов из 40 регионов России. Работы отбирались на выставку, в рамках конкурса, экспертным советом во главе с председателем совета – российским художником, архитектором Сергеем Кузнецовым.

Создание картины – это долгий процесс. На выставке будут представлены не только готовые работы художников, но и стадии подготовки и создания картины от поисковых эскизов к готовой акварели. Ведь именно в эскизе художник продумывает сюжет картины, размеры и соотношение объектов, освещение, что будет главным, а что второстепенным. А, техника акварели, со свойственной ей прозрачностью и чистотой, покажет вам уникальность и почерк каждой картины.

В рамках основной экспозиции зритель насладится работами прекрасных российских мастеров: Сергея Алдушкина, Ильи Ибряева, Ольги Литвиненко, Сергея Курбатова, Татьяны Анисимовой, Владимира Заруцкого, Олега Ширинкина и многих других.

Открытие выставки никого не оставит равнодушным: каждого гостя ждет подарок, живая музыка, фуршет, арт-маркеты, много активностей и сюрпризов, а также невероятная демонстрация написания картины от художника мирового уровня из Санкт-Петербурга Елены Базановой.

В рамках выставки особое место будет отдано благотворительной экспозиции талантливых детей с ограниченными возможности, а на открытии выставки состоится благотворительный аукцион в их пользу.

Выставка пройдет в Москве с 30 сентября по 8 октября и порадует не только прекрасной экспозиций, но и превратится в настоящий рай для художников-акварелистов: в одном месте будут представлены абсолютно все арт-материалы для акварели – прекрасная возможность получить ценную консультацию от производителей, протестировать и, конечно, приобрести.

Все выходные в галерее каждый желающий может посмотреть демонстрации написания картин от лучших современных акварелистов.

Выставка пройдет в Галерее классической фотографии в Москве по адресу: Саввинская набережная, д. 23/1.

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