В 2023 году исполнилось 200 лет со дня рождения великого драматурга, основоположника русского театра Александра Николаевича Островского.

К этой памятной дате Российский фонд культуры, Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково» и Калининградский областной историко-художественный музей проводят выставку «Милостивый государь Александр Николаевич…».

Экспозиция познакомит зрителей с личностью А.Н. Островского, его семьёй, жизнью и бытом XIX века. В выставочных залах будут представлены живопись, печатная графика, эскизы декораций и костюмов, иллюстрации к произведениям А.Н. Островского, прижизненные издания его пьес, а также предметы гардероба и обихода того времени. Всего на выставке представлено более 133 предметов из фондов двух музеев.

«В частности, интерес представляют табакерка и нож для разрезания бумаги, сделанные руками самого Александра Николаевича, – рассказывает директор Калининградского областного историко-художественного музея Екатерина Манюк. – Интересны бытовые вещи XIX века. Например, такой необычный предмет, как расширитель для перчаток. Яркие образы запечатлены на иллюстрациях к произведениям Островского. На выставке представлены эскизы костюмов, театральные афиши».

Часть выставки рассказывает о заграничной поездке Островского в 1862 году в Европу. Путь лежал через Восточную Пруссию. Александр Николаевич записал тогда в своём дневнике, что в ночь с 5 на 6 апреля они впервые ночевали под перинами в небольшом городке Шталлупёнене (ныне Нестеров, Калининградская область). Это означало, что кровати были удобные, но за завтраком их накормили чудовищными бутербродами. На следующий день Островский уже был в Кёнигсбе́рге (Калининграде). Город ему понравился, особенно большим количеством военных и ценами на вино – бутылку можно было купить за 1 талер. Обо всём этом посетителям расскажут на выставке «Милостивый государь Александр Николаевич…».

«Произведения Александра Николаевича были актуальны и в XIX веке, и остаются такими сегодня, – говорит Анна Родионова, директор Государственного мемориального и природного музея-заповедника А.Н. Островского «Щелыково». – Островский писал о людях с их страстями и эмоциями, а люди практически не меняются. Меняется только антураж, костюмы. Кареты заменяются самолётами, но люди остаются те же. Их гложут те же страсти, беспокоят те же проблемы, что и два века назад. Поэтому пьесы Островского будут современны всегда».

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».

Выставка открыта с 16 сентября по 26 ноября в Литературном музее (посёлок Чистые Пруды, Калининградская область).

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