Москвичам показали, как выглядел «Дом Анны Монс» в XVII веке

26 декабря 2021 года музей Басманного района представил общественности трехмерную и AR-модель самого известного памятника Немецкой слободы — особняка голландских лекарей Ван-дер-Гульстов, в народе известного как «Дом Анны Монс».

В настоящее время к судьбе палат приковано пристальное внимание общественности. Уникальный памятник архитектуры, единственный сохранившийся жилой дом Немецкой слободы, построенный еще в конце XVII века, дом Анны Монс более трех десятилетий был скрыт от обзора соседними строениями и доведен недобросовестными собственниками до руинированного состояния. Сейчас в ходе масштабного строительства в историческом районе Немецкой Слободы палаты находятся под угрозой исчезновения. О необходимости исторической реставрации памятника и открытия к нему доступа говорили градозащитники на недавней встрече с Президентом.

Представленная модель — это виртуальная, цифровая «реставрация», пример того, как здание выглядело на момент постройки. Благодаря компании Geometrical, связавшей технологические возможности Craft Interactive, профессионалов в создании цифровых проектов в виртуальной и дополненной реальности, и реставрационных компетенций архитектора и историка Николая Аввакумова, получилось создать наиболее приближенную к реальности трехмерную модель палат. А в скором времени любой пользователь мобильных устройств компании Apple сможет загрузить приложение, где модель будет доступна в режиме дополненной реальности (AR).

Проект выполнен с высокой степенью точности и детализации. Разработка геометрии проводилась по новой чертежной документации, созданной на основе проекта реставрации 1960-х годов, архивных материалов, исторических и современных фотографий. В процессе работы было выявлено множество ошибок и несовпадений в данных, которые удалось обнаружить только благодаря полному цифровому проектированию в трехмерной среде. Опыт Николая Аввакумова, работавшего с объектом в прошлом, и реставрационная экспертиза группы специалистов-историков помогли создать образ, который сейчас можно считать наиболее точным представлением о внешнем виде Дома Анны Монс.

На презентации выступили консультант проекта, художник, архитектор, реставратор, соучредитель Благотворительного фонда «Хитровка» Николай Аввакумов и разработчик модели дополненной реальности, проектно-консультационное агентство Geometrical Максим Воротников. Руководитель проекта «Басмания. Музей Басманного района» Анна Берникова поделилась историей создания проекта, а старший эксперт по вопросам культуры и образования посольства королевства Нидерландов Павел Кузьмин, рассказал, почему Немецкая слобода и, в частности, палаты Ван-дер-Гульстов, важны для изучения в контексте международных отношений Россия-Нидерланды. После состоялась дискуссия о прошлом и будущем палат, а также о перспективах использования подобных визуализаций для сохранения архитектурного наследия с участием координатора «Архнадзора» Рустама Рахматуллина и общественного деятеля, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Константина Михайлова.

Модель разработана в рамках проекта музея Басманного района «Столица на Яузе. Прогулки за Кукуй». В рамках него музей совместно с партнерами изучает историю Немецкой слободы времен Петра I с использованием современных технологий и новых форматов взаимодействия с локальным сообществом. Помимо модели, будет созданы интерактивная карта района, спектакль-променад, тематические выставка и экскурсии, а также проведены конференция и полезные встречи с историками, экспертами, краеведами.

Модель создана при поддержке посольства королевства Нидерландов. Проект «Столица на Яузе. Прогулки за Кукуй» реализуется победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Музей Басманного района / Басмания – это проект создания музея под открытым небом силами местного сообщества. Коллекцией этого необычного музея являются как памятники архитектуры, так и обычные улицы, дома и люди, которые живут здесь, хранят и рассказывают свои истории. Уже пять лет музей собирает эти истории, создает экскурсии, аудиогиды, выставки, книги, а также разрабатывает экспериментальные способы работы с наследием и его актуализации среди местных жителей.

Тремерная модель доступна на сайте музея Басманного района по ссылке: https://basmania.ru/model-doma-anny-mons .

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