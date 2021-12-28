Более миллиона человек в 23 странах мира стали зрителями Russian Film Festival

Проект Russian Film Festival (RFF), организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в 2020 году, преодолел отметку в один миллион зрителей. С момента старта фестиваля, мероприятия прошли в 23 странах мира.

Министр культуры РФ Ольга Любимова:

– Для нас очень важно расширять присутствие отечественного контента и талантов на международной арене. Беспрецедентные результаты на ведущих мировых кинофестивалях в этом году, яркое участие кинопроизводителей на основных кинорынках говорят о высоком интересе к российской индустрии со стороны профессионального сообщества. И тем важнее, что благодаря Russian Film Festival наши фильмы видят, смотрят, а в некоторых странах с нетерпением ждут простые зрители. Запуск проекта состоялся в непростой год. Но тот опыт по организации фестивалей в разных странах, отклики, которые мы получали по итогам их проведения, говорят о значимости этого начинания для дальнейшего развития киноотрасли.

Евгения Маркова, генеральный директор РОСКИНО:

– Мы невероятно воодушевлены успехом Russian Film Festival — российские фильмы и анимацию посмотрели более миллиона человек в разных странах мира! Мы планируем поделиться результатами фестиваля с представителями индустрии, для которых эти показатели (страны-лидеры, предпочтения по жанрам) являются крайне ценной информацией при планировании географии продаж своего контента. Также неожиданным «бонусом» стал рост интереса к России как к туристическому направлению: многие зрители после просмотра фильмов хотят приехать в нашу страну, об этом они написали в нашем опросе. Таким образом, недели российского кино способствуют изменению восприятия российского контента, а также повышению как интереса к стране, так и ее туристической привлекательности. У нас амбициозные планы на 2022 год: мы намерены сделать RFF ежегодным традиционным фестивалем, и, конечно, уже сейчас работаем над расширением географии и программы. Уверена, что RFF будет способствовать росту аудитории поклонников российского кинематографа и укреплению культурных связей между странами.

В 2020 году RFF с успехом прошел в Австралии, Мексике, Испании и Бразилии в сотрудничестве с локальными онлайн-платформами. В 2021 году фестиваль значительно расширил свою географию, а продукция была переведена на 16 различных языков. Всего с момента запуска фестиваля в ноябре 2020 было показано 52 фильма.

Наиболее впечатляющие результаты в этом году продемонстрировал RFF в Индии – за шесть недель показа российские фильмы на платформе HOTSTAR + DISNEY посмотрело почти 700 000 зрителей.

Также одно из достижений в 2021 году – интеграция RFF в крупнейшие международные фестивали мира. Российское кино и анимацию увидели в рамках показов на фестивалях во Франции, Польше, Египте, Узбекистане, Латвии, Эстонии, Беларуси, Монголии. В Кыргызстане RFF впервые состоялся в формате самостоятельного офлайн-фестиваля.

От Аргентины до Великобритании

Russian Film Festival 2021 стартовал в июне на латиноамериканской VOD-платформе Qubit сразу в трех странах: Аргентине, Чили и Уругвае, – и продолжился в Казахстане на базе онлайн-кинотеатра Okko, став первым онлайн-мероприятием российского кино на территории СНГ.

Далее современные российские фильмы показали на крупнейшей локальной платформе Южной Кореи Homechoice, а затем в Индии, Азербайджане (на Kinopoisk HD), Израиле и Китае в рамках Пекинского Международного фестиваля. В Пекине фильм программы RFF, военная драма «Блокадный дневник», был отмечен наградой: Андрей Зайцев получил премию как лучший режиссер.

Кроме того, российские фильмы в рамках Russian Film Festival показали в этом году в Великобритании, на платформе Британского института кино BFI Player, при этом особым интересом пользовались фильмы от женщин-режиссеров.

Комедии и драмы — лидеры просмотров

В статистике зрительских предпочтений с большим отрывом лидируют фильмы в жанре комедии (49%), на втором месте драмы (26%), на третьем — фильмы о спорте (17%). Также можно отметить, что в рамках онлайн-показов большим спросом пользовались картины, ориентированные на массового зрителя, а на офлайн фестивалях в лидерах были более авторские проекты.

Russian Film Festival изменил в лучшую сторону отношение к России и российскому контенту. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты опроса зрителей в странах Латинской Америки. 25% опрошенных стали лучше думать о российском контенте в целом, а 30% отметили, что после фестиваля стали лучше относиться к России. 25% респондентов захотели приехать в Россию благодаря фестивалю.

Среди участников Russian Film Festival в 2020 и 2021 годах: игровые картины «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Давай разведемся» Анны Пармас, «Француз» Андрея Смирнова, «Текст» Клима Шипенко, «Лед» Олега Трофима, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Серебряные коньки» Михаила Локшина, «На острие» Эдуарда Бордукова, «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, «Китобой» Филиппа Юрьева, «Человек из Подольска» Семена Серзина, «Спутник» Егора Абраменко, «Маша» Анастасии Пальчиковой, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Совесть» Алексея Козлова, «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко и другие российские фильмы.

Помимо этого, иностранные зрители увидели анимационные фильмы «Снежная королева», «Белка и Стрелка: Карибская тайна», а также анимационные сериалы «Царевны» и «Три кота». Впервые в 2021 году в программу вошло и документальное кино: «Медведи Камчатки. Начало жизни» Ирины Журавлевой и Владислава Гришина, «Бой» Максима Арбугаева и «Станиславский. Жажда жизни» Юлии Бобковой.

Представители VOD-платформ о Russian Film Festival

Jin Jung, менеджер по приобретению контента и программированию Home Choice (Южная Корея):

– Я уверена, что этот проект был намного более успешным, чем всё предыдущее продвижение российских фильмов на территории Южной Кореи, независимо от количества просмотров. Я думаю предложить нашей платформе приобрести 2-3 фильма для продолжения долгосрочного сотрудничества РОСКИНО и Home Choice.

Стюарт Браун, руководитель отдела программ и закупок British Film Institute:

– Возможность предложить подписчикам BFI Player знакомство с современным российским кинематографом была слишком хорошей, чтобы ее упустить, и мы были рады этому захватывающему новому партнерству с РОСКИНО. Ранее мы уже включали в программу французские, польские и африканские фильмы в аналогичном фестивальном формате, каждый из которых продемонстрировал сильное вовлечение существующих подписчиков, а также новой аудитории. Наша цель с BFI Player — создать самое лучшее предложение по подписке на фильмы с нашей библиотекой современных, культовых и классических фильмов, дополненных новыми коллекциями работ. Такими, как Russian Film Festival, которые в противном случае любители кино в Великобритании могли и не увидеть.

Dilson Neto, программный директор SPCINE (Бразилия):

– Показатели действительно впечатляют! Ещё ни одно наше международное сотрудничество не показывало таких высоких результатов за всё время существование платформы. Фильмы фестиваля заняли седьмое место в нашем рейтинге. При этом, чтобы вы представляли, за последние годы у нас было свыше 60 различных фестивалей и те, что занимают первые строчки рейтинга, добивались такой популярности у зрителей до 2 лет! Мы очень довольны результатами и надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами!

Joan Sala, программный директор FILMIN (Испания):

– Платформа FILMIN представляет лучшие европейские фильмы и рада возможности сотрудничества с РОСКИНО в рамках такой исключительной инициативы, которая подтверждает стремления организации поддерживать российскую киноиндустрию. Современный кинематограф России полон амбиций, у него большой потенциал, в том числе и на испанском рынке. С раскрытием этого потенциала мы готовы помочь, с большим усердием.

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