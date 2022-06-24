Мотивационная комедия «БУЛКИ» с Кристиной Асмус в главной роли выходит в прокат

7 июля компания «Каропрокат» выпустит на широкие экраны мотивационную комедии «БУЛКИ» с Кристиной Асмус в главной роли.

Таня Бабанина из подмосковного Протвино мастерски печет и мечтает о своём кафе. Но чтобы исполнить мечту, говорят, нужно выйти из зоны комфорта. И Таня выходит с международным размахом, найдя безумные приключения на свои булки. Одна на Шри-Ланке, без денег, документов и мужа, который изменил ей сразу после свадьбы. Зато с похмельем, в зимнем пальто и… под одной крышей с тремя парнями, которые ей совсем не рады.

СЪЕМОЧНЫЙ ПЕРИОД

Съемки фильма стартовали в 2020 году накануне Международного женского дня на острове Шри-Ланка. Но через неделю были приостановлен из-за внезапно нагрянувшей пандемии и группа улетела в Россию.

Съемки фильма возобновились только летом 2021 года. Вернуться на остров было непросто. Помимо бесконечных тестов, получения виз, сложного и долгого перелета, еще одним неожиданным препятствием, поставившим под угрозу весь съемочный процесс, стала травма Кристины Асмус. Незадолго до вылета актриса повредила ногу, но приняла решение не сдаваться и лететь.

Когда казалось, что все трудности уже позади, исполнитель одной из главных ролей Васант Балан, родившийся в Индии, но являющийся гражданином России, не смог получить визу, так как на Шри-Ланке временно действовал режим, запрещающий индусам въезжать на остров. Отменить съемку было невозможно, поэтому актер все-таки полетел на остров. Пока он был в самолете вопрос выдачи визы решался на уровне Министерства культуры и Министерства иностранных дел Шри-Ланки. В страну его впустили, но понадобилось еще двое суток, чтобы актер смог присоединиться к съемочной группе. Но и на этом приключения актеров и создателей «Булок» не закончились.

Съемочный процесс затрудняли сложные режимные условия: в стране был локдаун, группа жила в изолированном отеле, передвигаться по улице можно было только на спецтранспорте по согласованному маршруту и в согласованные локации.

Но никакие трудности команду не испугали, а наоборот объединили и замотивировали.

«Мы работали над фильмом в непростых условиях! Практически без остановки шли тропическими дожди, а в стране был полный локдаун. Вся группа жила в bio bubble – изолированном отеле, который открыли специально под нас. Весь персонал с ног до головы ходил в защитных костюмах. Маски нужно было носить постоянно, а передвигаться за пределами отеля можно было только на спецтранспорте, по согласованному маршруту и в согласованные локации», — рассказывает креативный продюсер и автор сценария Константин Трофимов. Долгожданное окончание съемочного периода актеры и создатели картины символично отметили поднятием импровизированного флага на берегу Индийского океана.

Еще одним примечательным событием, поставившим точку в съемочном периоде на острове, стала встреча группы фильма с Министром национального наследия, изобразительного искусства и развития сельского искусства Шри-Ланки Видура Викреманаяка. Создатели фильма и актеры поблагодарили Министра за оказанное содействие в организации съемок и пригласили в Москву на премьеру фильма.

СОЗДАТЕЛИ И АКТЕРЫ

В звездный актерский состав фильма также вошли Борис Дергачев, Марк Богатырев, Арсений Робак, Валентина Мазунина, Юля Топольницкая, Татьяна Орлова, Александр Ревенко.

Режиссером картины, полной экзотики и приключений, выступил Олег Асадулин, продюсер Георгий Малков, авторы сценария и креативные продюсеры Константин Трофимов и Михаил Зубко.

Кристина Асмус:

– «Булки» – это понятная, смешная мотивационная комедия с хорошим сценарием и прекрасным актёрским ансамблем. Я играю героиню, которая зависима от людей, их мнения и обстоятельств. Но, благодаря непростым жизненным пинкам, с ней происходят удивительные трансформации. «Не было бы счастья, да несчастье помогло» – это точно про мою Таню Бабанину! Специально для «Булок» я постригалась. Очень давно хотела это сделать именно для роли и рада, что режиссер фильма Олег Асадулин с удовольствием это принял.

Олег Асадулин:

– Во время съемок фильма Кристина Асмус удивляла нас своим талантом перевоплощения ради роли так, что в этом фильме она стала практически неузнаваема. Образ ее героини получился настолько разноплановый, что можно сказать, она – олицетворение простой среднестатистической современной женщины, которая меняется в процессе развития как своей жизни, так и сюжета фильма. Но несмотря на драматичный образ Кристины, который можно увидеть в трейлере, это самая настоящая комедия, которая привлечет внимание разноплановой аудитории.

Кристина Асмус:

– Комедийный фильм обычно снимается месяца полтора. Но пандемия внесла свои коррективы и в съёмки «Булок». А жертвовать качеством не хотелось, поэтому съёмочный период растянулся почти на 2 года. Съёмки были непростыми – это и 16 часов подряд в зимнем пуховике в 40-градусную жару, и съёмки в купальнике в -2 на улице, погони в тропиках, езда на мопеде, падения в бассейн, драки. Я даже очень сильно отравилась острой пищей на съёмках на острове. Но всё это того стоило. Я уже видела материал и жду-не дождусь, когда его посмотрит зритель. Тем более тема очень злободневная. На мою героиню всю жизнь давила мама, муж, общество – как одеваться, когда детей, «сиди и не высовывайся» и «главное, чтобы мужчина был доволен». Очень актуальная сейчас повестка.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.