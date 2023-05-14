«Земский доктор. Восемь лет спустя». Премьера!

15 мая в 21:20 на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийной драмы «Земский доктор. Восемь лет спустя». История талантливого хирурга Ольги Самойловой в исполнении Ольги Будиной возвращается на экраны! Жизненные перипетии главных героев сериала не один год приковывали к телеэкранам миллионы зрителей по всей стране. В новых сериях земский доктор Ольга Самойлова продолжает спасать жизни людей и исцелять их душевные травмы, зачастую забывая про себя. В фильме принимают участие Андрей Чернышов, Ирина Купченко, Татьяна Васильева, Светлана Немоляева, Нина Усатова, Лариса Удовиченко, Сергей Степанченко, Илья Любимов и другие.

Спустя восемь лет земский доктор Ольга Самойлова (Ольга Будина) по-прежнему живёт в городке, работает в больнице и ежедневно приходит на помощь своим пациентам. Её младшему сыну Коле уже девять лет, и он хочет всё чаще общаться со своим отцом Петром Нестеровым (Андрей Чернышов), которого Ольга до сих пор не может простить. Приёмной дочери Миле – четырнадцать. Тётя Тома (Нина Усатова) и её муж Борис (Сергей Степанченко) охотно помогают девочке справиться с трудностями переходного возраста. Старшая дочь Катя (Зилия Вафина) превратилась в восемнадцатилетнюю красавицу. Из-за поврежденной связки на ноге ей пришлось оставить балет, и теперь она ведёт хореографическую студию в местном доме культуры. Мама Ольги Наталья Георгиевна (Ирина Купченко) вместе с верными подругами Нинон (Светлана Немоляева) и Вероникой (Татьяна Васильева) всё также принимает активное участие в жизни дочери и внуков… Но неожиданно выясняются новые подробности трагического ДТП, в котором 10 лет назад погиб муж Ольги. Она не хочет ворошить прошлое, в отличие от двух близких ей людей, которые намерены докопаться до истины. Опасное расследование ставит под угрозу всю семью Ольги. Ей предстоит пройти через множество испытаний, прежде чем вновь обрести любовь и веру в то, что она может быть счастлива…

Римма Шульгина, генеральный продюсер:

– Мне кажется, наш сериал полюбили за то, что он напоминает старые добрые советские фильмы. И сейчас тоже очень нужны добрые истории: народ по ним соскучился. И так совпало, что Оля Будина решила вернуться в профессию, и когда мы стали спрашивать артистов, готовы ли они принять участие в продолжении «Земского доктора», все радостно откликнулись, и абсолютно все снялись. И это здорово, потому что мы знаем, что зрители ждут наш сериал, помнят о нем. Людям нужна сказка. А наш сериал – сказка о враче, которого все хотят видеть, – в меру строгий, добрый, мягкий, отзывчивый и который в любой момент приходит на помощь.

Ольга Будина (Ольга Самойлова):

– Я благодарю продюсеров канала «Россия» и нашего сериала за решение продолжить историю Ольги Самойловой и её пациентов. Не думаю, что смогла бы вернуться в кино с какой-то другой картиной. Я знаю, что зритель её ждёт: я постоянно получаю письма с вопросами и сожалениями, что прекратила сниматься. Моя героиня Ольга – врач по призванию. Для неё на первом месте в жизни – помощь человеку, даже вопреки своим интересам, будь то личные, финансовые или карьерные. Она стремится к счастью, очень его хочет. Но есть долг и личные принципы, которыми она не желает поступиться. И в этом сезоне она будет решать очередные, не самые простые свои задачи. Я думаю, что секрет успеха «Земского доктора» в потрясающем актёрском ансамбле – у нас снимаются самые талантливые и любимые народом артисты. А также в хорошем сценарии с сюжетами, которые вполне могли бы произойти и в жизни самих зрителей. И, конечно, в искренности и правдоподобности самой истории.

В новом сезоне к своим ролям вернутся Народные артистки РФ Татьяна Васильева и Светлана Немоляева. Их неугомонные и жизнерадостные героини – подружки Вероника и Нинон – продолжают всех удивлять и заражать оптимизмом.

Светлана Немоляева (Нинон):

– Мне очень нравилась эта роль. И вся история, и то, что мы снимали в Угличе – изумительном русском старинном городе. Всё это ложилось мне счастьем на сердце. Поэтому, когда мне сказали, что будут снимать продолжение, я этому страшно обрадовалась. Мне кажется, за эти восемь лет моя Нинон не изменилась. Наверное, постарела, как все мы. Но женщины в этом не очень хотят сознаваться. И Нинон не хочет. Но в остальном – судя по её философии, её высказываниям, её отношению к жизни – она осталась прежней. Такая же оптимистка. Как и я.



Татьяна Васильева (Вероника):

– Мне легко играть эту роль, эта роль – не на сопротивление. Поначалу, когда только приехала на съёмки, думала, что не вспомню, что двигало моей героиней – всё-таки столько лет прошло. Но войдя в кадр, сразу снова её почувствовала. Она, как и я, не ощущает, что такое возраст, не понимает, не знает и не хочет узнать. И все актрисы, составляющие вместе с моей героиней эту весёлую компанию, с которой всё время что-то случается, то смешное, то нелепое, вызывают огромную симпатию. Было приятно снова со всеми встретиться на съёмочной площадке.

Фото – телеканал «Россия»

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