«Богема» от молодых лауреатов

Московский музыкальный театр «Геликон-опера» открыл свой 33-й сезон премьерой хрестоматийного шедевра Джакомо Пуччини «Богема». Новый спектакль создан силами молодого поколения постановщиков и инициирован бессменным основателем и художественным руководителем театра Дмитрием Бертманом. В команду авторов вошли режиссеры Елизавета Корнеева, Дмитрий Отяковский, Михаил Сабелев, Ляйсан Сафаргулова, ставшие победителями конкурса молодых режиссеров, который театр объявил весной именно для постановки «Богемы». Художественную часть под чутким кураторским оком художника-сценографа Ростислава Протасова спроектировали лауреаты Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters художники Елизавета Холмушина, Максим Греллер вместе с Ириной Сид и Федором Архиповым. Музыкальную часть поставил победитель Первого международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени С.В. Рахманинова Филипп Селиванов.

Сцена из спектакля

«Богема» Джаккомо Пуччини, написанная на либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы по роману Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы», давно признана одной из вершин оперного веризма. После блистательной премьеры в туринским театре Реджио под руководством Артуро Тосканини, она получила мгновенную популярность, заняв по исполняемости ведущие позиции в мире наряду с «Кармен» и «Аидой».

Жизнь молодых людей, прототипами которых стали творческие завсегдатаи парижского кафе «Момюс», и по сей день привлекает внимание постановщиков. Едва ли не каждый молодой режиссер мечтает поставить это сочинение. И в Геликон-опере, находящейся в авангарде по поддержке и развитию молодых талантов, такую возможность предоставили. Не случайно в театре уже доброй традицией стало проведение конкурсов молодых режиссеров и исполнителей. Прошедшие самый строгий отбор юные творцы представляют собой цвет нашей оперной культуры. И новый спектакль – яркое тому доказательство. Он поставлен четырьмя молодыми художниками и четырьмя молодыми режиссерами, каждому из которых был поручен отдельный акт – их в опере четыре, и довольно независимых, так что такой собирательный подход оказался не только возможен, но при руководстве Дмитрия Бертмана и Ростислава Протасова вполне органичен.

Рудольф — Шота Чибиров

На заглавных ролях в этом спектакле также блистали многократные победители известных вокальных конкурсов и участники оперной программы Геликон-оперы Елизавета Кулагина с выдающимся вокально-драматическим даром, чья хрупкая и одухотворенная Мими проникает в самую душу, и Шота Чибиров, с не менее ярким тенором и артистическим талантом, чей Рудольф также не оставил равнодушным слушателя. Их дуэт покоряет с первых нот. А та драматическая податливость, с которой исполнители выполняют волю режиссеров, еще более очаровывает. Достойный ансамбль им составили другие молодые артисты театра: Юлия Щербакова в роли Мюзетты, Максим Перебейнос в роли Марселя, Александр Бокарев, исполнивший Шонара и Григорий Соловьев в роли Коллена.

Мюзетта — Юлия Щербакова

При таких богатейших вокально-драматических возможностях, умножающихся из года в год в Геликон-опере, у театра открываются безграничные перспективы для исполнения любого репертуара.

«Богема» пополнила ряд пуччиниевских шедевров в репертуарном списке Геликона – это третий спектакль великого итальянца, кстати, особенно любимого Дмитрием Бертманом. Он будет теперь идти на этой сцене наряду с «Турандот» и «Тоской».

Театр анонсировал суть этого спектакля как оперу о молодых, которую ставят молодые. И действительно, кто лучше, чем молодые творцы, может почувствовать нерв переживаний молодости, творческих чаяний, которыми живут юные художники, артисты, музыканты, писатели?

Дирижеру Филиппу Селиванову, которому всего на год больше, чем Артуро Тосканини, продирижировавшему премьерой «Богемы» более ста лет назад, удалось создать удивительно красочную и изысканную музыкальную палитру, внутри которой слышны тончайшие нюансы тембров и интонаций. Звучащая фактура необычайно живая и гибкая, контрастная и эмоциональная.

Сценографический и драматический образ спектакля отличается цельностью, несмотря на участие групп четырех художников и четырех режиссеров. На сцене – атмосфера парижских трущоб: мансарда, напоминающая декорационный цех с рабочими столами, трансформационной будкой, тканями и ширмами – в ней начинается и заканчивается действие, – кафе в галогеновых лампах, старая карусель.

Постановщики, внимательно вслушиваясь в музыку, делают акцент на отношениях героев, которые подаются крупным планом, в деталях. Причем большее внимание привлекают именно женские образы. Личность Мими приобретает новую характерную амплитуду: она не просто романтичная чахнущая натура, она переживает серьезную трансформацию – в начале спектакля она феминистски-соблазнительным напором берет Рудольфа, после чего возникают лирические чувства, а к финалу оперы она подавлена болезнью и страданием, не снижающими, однако, градус ее любви.

Рудольф — Шота Чибиров, Мими — Елизавета Кулагина

В Мюзетте подчеркнута взбалмошная натура, мечущаяся между соблазнением брошенного Марселя и пренебрежением им и мужем. Она тоже доминирует над своими мужчинами, и только сострадание к Мими придает ей человечные черты. Образы четырех друзей, одетых в рабочие комбинезоны, наслаждающихся жизнью и творчеством вопреки бедности, достаточно единообразны.



Ноухау спектакля – это шумовая ритмическая интродукция в урбанистической стилистике, исполненная вместо не написанной Пуччини увертюры, видимо, как ныне модно говорить, для привлечения внимания, ибо она ни прибавляет, ни убавляет никаких смыслов.

Резюмируем. Проект молодых о молодых «Богема», осуществленный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и АНО «Центр поддержки творческих и социально-культурных инициатив «АРТ-ГЕЛИОС», состоялся. Новая «Богема» станет удачным украшением репертуарного списка Геликон-оперы.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Ирина ШЫМЧАК. Фото – Театр «Геликон-опера»

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