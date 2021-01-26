«Дом родной ему песенка о майском жуке»: Stella Art Foundation представляет персональный проект скульптора Алексея Панькина

Stella Art Foundation представляет персональный проект скульптора Алексея Панькина. Это второй опыт сотрудничества художника с фондом: в 2009 году он дебютировал на выставке «Мавзолей бунта», куратором которой выступил Анатолий Осмоловский. Экспозиция «Дом родной ему песенка о майском жуке» познакомит публику с 12 новыми скульптурами художника.

Название выставки — цитата из творчества немецкого поэта Пауля Целана (1920–1970). В заключительном стихотворении книги «Роза никому» (1963) Целан отсылает к известной немецкой фольклорной песне XVII века о майском жуке — народном сочинении, соединяющим детскую наивность с невыносимой скорбью от потери родителей и родного дома в ходе кровопролитной войны. Именно это тревожное чувство, рождаемое парадоксальностью соединения наивности формы и жуткого содержания, находит себя в белесых фигурах, замерших небольшими группами в пространстве выставки.

Главным источником своих художественных интересов сам Панькин называет «вопросы генеалогии телесности, долгую историю представлений о теле». Любопытно, что моделью для некоторых новых произведений выступила жена художника.

«Меня волнует то, как чувствует себя «тело» сегодня, перед лицом «оцепенения» от одновременного существования всего, что было в культуре раньше. В этих работах телесная форма, с редукцией и гипертрофией античных нормативов, вступает в отношение со скованностью, с хромотой, с неправильной осанкой, головокружением, с отлучением и с неумением играть на гитаре», — рассуждает Алексей Панькин.

В своем творчестве автор соединяет интеллектуальный подход с тонкой, глубоко индивидуальной пластикой. Художник работает с разнообразными материалами и их неожиданными комбинациями, при этом его излюбленным материалом является дерево. Благодаря современным методам обработки дерева его скульптуры приобретают особую бархатистую поверхность, схожую с поверхностью человеческой кожи. Крупнейшие скульпторы, работавшие с деревом – такие как Сергей Коненков, Генри Мур, Штефан Балькенхоль – использовали темные породы, благодаря чему возникало ощущение чего-то тяжеловесного. Панькин же, выбирая светлые породы и используя авторскую технологию осветления древесины, достигает драматического и тревожного образа обескровленного тела.

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