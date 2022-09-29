В Artplay открывается мультимедийная выставка о Фриде Кало

В Центре цифрового искусства Artplay Media 3 октября начнет работу новая мультимедийная выставка «Фрида. Viva la vida!».

Жизнь и творчество Фриды Кало вдохновляют мир на протяжении десятилетий. Среди художников она была чемпионом по преодолению личных трагедий и разочарований. История Фриды – это «две больших аварии: одна – когда автобус врезался в трамвай, другая – Диего Ривера», 33 операции и 145 картин.

Большинство её работ — автопортреты. «Порой я спрашиваю себя: не были ли мои картины скорее произведениями литературы, чем живописи? Это было что-то вроде дневника, переписки, которую я вела всю свою жизнь. Я лишилась троих детей и многого другого, что могло бы заполнить мою кошмарную жизнь. Мое творчество – самая полная биография, которую я смогла написать», – признавалась Фрида в своем дневнике.

Художница использовала свой талант, чтобы изобразить собственные переживания, сталкиваясь с проблемами, которые, вероятно, сломили бы человека менее стойкого. Ее картины, полные символов и аллегорий, уходящие корнями глубоко в мексиканские традиции, мифологию, буддизм, главным образом обращают внимание зрителя на физическое состояние художницы и на ее отношения с мужем Диего, богатые на измены и расставания. Творчество Фриды, по форме напоминающее наивное искусство с нотками сюрреализма, стало воплощением мексиканского народного искусства, моды и свободы женщины, в результате чего художницу сделали иконой феминизма.

На выставке «Фрида. Viva la vida!» зрители увидят ожившие картины художницы в сопровождении очень откровенного рассказа о её жизненных перипетиях от первого лица. Закадровый текст читает Марианна Шульц – актриса, дублировавшая Сальму Хайек в фильме «Фрида».

Выставка продлится до конца января 2023 года.

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