5 декабря в Москве состоялась презентация первого виртуального музея антитеррора «Группа А» для журналистов. Виртуальный музей состоит из четырех крупных разделов: от советского времени до деятельности в составе Центра спецназначения ФСБ России. Здесь собраны истории 65 антитеррористических операций, о которых можно рассказывать в открытом доступе: с середины 1970-х до 2016 года.

Рассматриваются события августа 1991 и 1993 годов, первая и вторая Чеченские кампании, Норд-Ост и Беслан, обеспечение безопасности на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и многое другое.

Алексей Филатов, подполковник запаса ФСБ России, президент АНО Союз «Офицеры группы “Альфа”», инициатор создания Виртуального музея Группы «А», автор книг и культурных проектов, посвященных истории спецназа:

«Виртуальный музей Группы «А» задуман как часть широкой кампании, обеспечивающей трансляцию традиционных ценностей и любви к Отечеству с использованием современных инструментов. В первую очередь, он ориентирован на молодежную аудиторию, но будет интересен людям любых возрастов. Вместе с командой мы постарались сделать проект интересным, интерактивным и максимально наглядным».

Владимир Елисеев, майор запаса ФСБ России, ветеран спецподразделения «Альфа»:

«Виртуальный музей нужен и молодежи, и взрослым. В подразделении есть музей, но через него за год может пройти сотня человек. Здесь же информацию можно смотреть круглые сутки из любой точки мира. Наполненность виртуального музея дает возможность и оценить действия нашего подразделения на разных этапах, и узнать историческую правду о тех событиях, в которых мы принимали участие».

Геннадий Соколов, майор запаса ФСБ России, ветеран спецподразделения «Альфа»:

«Удовольствие от посещения виртуального музея получат и молодые люди, и старшее поколение. Там представлены эксклюзивные вещи, постепенно снимается гриф «секретно», и информация становится достоянием большого количества людей. Это здорово, люди теперь понимают, что есть другая сторона жизни, которой занимаются удивительные, героические люди».

Редактор сайта Елена Васильева, в ходе презентации рассказала, что в виртуальном музее можно узнать о технических характеристиках вооружения и экипировке «Группы А» и даже послушать любимые песни спецназовцев. На сайте есть раздел с 3D-экскурсиями, позволяющий побывать в роли участника наиболее значимых операций и узнать, чем они могли бы закончиться, если бы действия спецназа не увенчались успехом. Отдельный раздел портала посвящен оружию и экипировке, которые использовались в различных операциях подразделения. 3D-модели можно рассмотреть с разных ракурсов, а в описании узнать историю и технические характеристики каждого вида вооружения. На соседней вкладке гости онлайн-музея могут ознакомиться с выдающимися личностями, служившими в подразделении в разные годы. На сайте также представлены архивы, кинозал, библиотека и тематические залы. Кроме этого, можно посетить обзорную 3D-экскурсию по основным операциям, в которых принимало участие подразделение. Разделы онлайн музея будут непрерывно пополняться. На помощь в предоставлении информации разработчики сайта рассчитывают от ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Проект осуществлен АНО «Союз «Офицеры группы «Альфа» при поддержке Гранта мэрии Москвы.