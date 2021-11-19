УЛЫБКА, РАДУГА, ЛЮБОВЬ И КРАСОТА. АЛЕКСАНДР МАЛИНИН ПРЕДСТАВИЛ НОВОЕ ВИДЕО

16 ноября 2021 года в эфире российских музыкальных радиостанций состоялась премьера песни в исполнении Александра Малинина «Улыбка Бога радуга». В этой работе поэт Михаил Гуцериев выступил не только автором стихов, но и автором музыки вместе с Сергеем Ревтовым. Одновременно с песней на канале GUTSERIEV MEDIA вышел одноимённый клип. Режиссёр видео — Владимир Янковский, представитель легендарной актёрской династии.

«Улыбка Бога радуга» является новым прочтением одной из самых известных баллад Хора Турецкого. В версии Малинина признание в любви зазвучало в стиле энергичного и солнечного ритм-н-блюза.

«Песня «Улыбка Бога радуга» получилась очень позитивной и ритмичной. В ней заложено множество смыслов и светлых эмоций. Я думаю, что у неё есть все шансы стать народным хитом!» — считает Александр Малинин.

Дата премьеры случайно совпала с днём рождения Александра Малинина.

16 ноября артисту исполнилось 63. Несмотря на солидный возраст и опыт, певец не боится экспериментировать с новыми образами, и в клипе предстаёт в роли купидона, всеми силами пытающегося познакомить главного героя с девушкой его мечты.

Моя любовь оголена,

Я говорю, что ты княжна.

Ты мой глоток, любви росток,

Моей судьбы весенний полевой цветок…

«У Михаила Сафарбековича очень необычные стихи. Он, словно художник, рисует большими мазками картину, выстраивая слова в красивые стихи. Получается очень выразительно, тонко, эмоционально и глубоко!» — с особым трепетом рассказал о песне певец Александр Малинин.

Именно стихи Гуцериева послужили основой сценария клипа. Режиссёр Янковский снимал историю любви на городских улицах старой части Калуги. Также местами съёмок были выбраны лесные и речные просторы дальнего Подмосковья.

«Улыбка, радуга, любовь, красота и божественное провидение — вот главные составляющие нашего клипа, — говорит Владимир Янковский. — Эта песня о поиске своей второй половинки. Невероятные стихи и музыка натолкнули меня на создание лёгкой истории о юношеской любви. Мне кажется, поэт хотел, чтобы после прослушивания песни у людей поднималось настроение».

С 16 ноября смотрите клип на песню «Улыбка Бога радуга» в исполнении Александра Малинина на музыкальных телеканалах и на официальном канале GUTSERIEV MEDIA в YouTube. Для прослушивания трек «Улыбка Бога радуга» доступен на всех цифровых платформах.

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