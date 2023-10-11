9 октября в Oriental Cocktail Bar, расположенном на 14-ом этаже отеля Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, состоялось грандиозное мероприятие — BRUNCH by Rocket Records & ONI Music, которое посетили артисты музыкального лейбла Rocket Records, а также ведущие представители медиа-индустрии.

В ходе мероприятия прошла презентация проектов лейбла Rocket Records, а также был представлен новый саблейбл и надежный партнер музыкального издательства — ONI Music. Сооснователь и один из руководителей Rocket Records и ONI Music Юрий Киселев рассказал публике о целях и задачах компаний, а также поделился планами лейблов на будущее: «Rocket Records и ONI Music — это место качественного музыкального контента», — отметил Юрий Киселев.

Выступившие на бранче артисты Rocket Records и ONI Music, среди которых — KONFUZ, AILUN, VITA CHIKOVANI, MIIDAS, LEPNINA, ZAUR & MEIRINKITO, То-Мá, МОНТЭ, CAFARD, Keneli & Zhiro, порадовали всех присутствующих своими музыкальными номерами и живым исполнением. А зрители, в свою очередь, дали организаторам мощный фидбек в виде положительных отзывов и комментариев.

Кроме того, гости приняли активное участие в мероприятии: после каждого выступления они проходили опрос и оценивали услышанные композиции, заполняя специальную анкету. Также среди звездных участников бранча были ELSEA, Stazzy, Даниил Помни, Таня Герман, EKATZE, Anna Kravt, Арина Данилова, дуэт Nansi & Sidorov, Артём КИД, Софа Соло и Владимир Маркевич.

Деловой бранч, организованный Rocket Records & ONI Music, стал отличной площадкой для общения и обмена мнениями между руководством лейбла, талантливыми музыкантами и представителями ведущих российских СМИ. Мероприятие позволило зрителям познакомиться с артистами Rocket Records и узнать больше об их творчестве.

AILUN

ELSEA

Keneli & Zhiro

KONFUZ

LEPNINA

MIIDAS

То-Мá

VITA CHIKOVANI

ZAUR & MEIRINKITO

Арина Данилова

Артем Кид

Даниил Помни

Таня Герман

Юрий Кисилев

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