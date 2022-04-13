Екатерина Комбарова представила новую серию работ на ярмарке современного искусства Art Russia

Екатерина Комбарова представила новую серию работ на крупнейшей ярмарк современного искусства Art Russia. Тема, произведений, выбраных художницей, посвященна человеческому роду и женщинам – хранительницам, прародительницам, продолжательницам.

В 2016 году Екатерина поступает в Лабораторию Веры Горбушиной по классу живописи, с чего начинается ее путь как художника. Сегодня за плечами мастера множество частных курсов, пройденных у ведущих представителей современного искусства.

С первых шагов в живописи Екатерина Комбарова активно изучала тему женщины и ее влияния на окружающий мир. Верной своему любимому предмету художница осталась и в последней серии, при этом основной акцент мастера был сделан на теме рода и роли женщины как ключевого звена, которое позволяет ему не прерываться и не иссякать.

Палитра художницы отличается нежными природными оттенками: розовый, салатовый, золотистый, оранжевый, синий, голубой и их многочисленные оттенки, ассоциирующихся с женственностью, весной, пробуждением. Уникальны техника мазка и работа с красками мастера, напоминающие то ли трикотажный стежок, то ли принт, то ли вышивку: опыт работы в дизайне – это то, на что Екатерина опирается и в текущей работе. Благодаря этому техническому приему, полотна художницы выглядят объёмными, фактурными, тактильными.

Ярмарка проходила в Гостином дворе Москвы с 31 марта по 3 апреля 2022 года.

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