«Художник и скрытое». В Гоголь-центре откроется выставка мастерской современного искусства Aidan Studio

30 мая 2022 года в пространстве Гоголь-центра откроется выставка мастерской современного искусства Aidan Studio «Художник и скрытое». Созданный студентами мастерской проект посвящен размышлениям о сложном устройстве художественного процесса и исследованию роли скрытого в жизни художника. В экспозицию войдут работы студентов, выпускников и преподавателей мастерской. Выставка пройдет при поддержке Фонда «Сфера» и экспериментальных мастерских Творческого союза художников России (ТСХР).

Анна Лапшинова. Спящие

Екатерина Лысяк. Внутри

Елизавета Тульчинская. Детство

Полина Филатова. Белое море

Андрей Шкарин, Мария Ефимова. Автопортрет

Елена Ялиханова. Натюрморт

Проект «Художник и скрытое» будет открыт для посетителей в Гоголь-центре до 23 июня. Продолжение проекта пройдет с 5 июля по 9 сентября в легендарной художественной школе МЦХШ на Крымском Валу, 8.

Экспозиция включает в себя как уже известные, так и не опубликованные ранее работы, объединяя живопись, графику, объекты и медиа искусство нескольких поколений художников мастерской. Посетители смогут познакомиться с разнообразием художественных миров, каждый из которых скрывает особые явления и связи вещей.

Концепция

С тех пор, как достижения человечества в области естественных и точных наук сняли с изобразительного искусства задачу фиксации окружающей действительности, область деятельности художников сузилась и сконцентрировалась вокруг скрытого. Не фиксируемые точными приборами процессы и явления человеческой психики, неизмеримые величины социального напряжения стали основными интересами исследования современного искусства. Вместе с тем, обращение художника к скрытому обнажило сложные и флюидные связи и взаимодействия внутри самого художественного процесса. Так, вторгаясь в пространство скрытого, художник, как и всякий подглядывающий, должен скрыться сам, чтобы после пригласить зрителя поучаствовать в этом вуайеристическом акте.

Пространство выставки

Пространство выставки поделено на три раздела. Экспозицию открывает Детский зал, где детские воспоминания символизируют точку входа в новую жизнь. Художник возвращает человека в детство, чтобы вспомнить, кто он такой.

Продолжая путешествие, человек попадает в Светлый зал. Здесь свет выступает как гарант и условие познания, однако, иллюминация выхватывает объекты из действительности, ослепляя сознание. Так свет скрывает от человека тонкие и прозрачные связи вещей, оставляет их беззащитными и обнаженными.

Но самые скрытые явления своей психики человек познает во тьме. Художник ведет посетителя в Темный зал. Понимая тьму как лицо изначального хаоса и эвфемизм великого отсутствия, человек говорил о ней как о почве. Эта почва выносила в себе семена всех явлений космоса. И теперь она принимает обратно в свои недра каждое свое дитя.

Кураторы

«Эта выставка — погружение каждого художника внутрь себя, разматывание тонкой причинно-следственной истории собственной личности, переживаний и их взаимодействия с внешним миром. Такой подход к работе, чем-то близкий к самоанализу, характерен для нашей мастерской. Вначале формулируется инсайт, внутренний запрос, а потом средствами искусства выражается высказывание автора», – говорит рукводитель мастерской Айдан Салахова.

«Простота — один из ключевых уроков от Айдан Таировны. Название выставки не имеет двойного дна — скрытое и его проявления оказались связующим веществом наших работ. Для многих участников это дебют, для меня еще и кураторский. Вне зависимости от успеха проекта, я горд представить миру своих товарищей и надеюсь, что зрителю удастся разделить мою радость. Я наблюдал за созданием большей части представленных работ, меня искренне радует видеть, как труды коллег дают результаты. Экспозиция довольно полно характеризуют нашу мастерскую: работы студентов — наследие московской школы, перерабатываемое в концептуальной плоскости», – рассказывает куратор, студент мастерской Захар Колобанов.

Художники

Среди представленных художников – молодые авторы, которые активно участвуют в значимых художественных проектах: Наталья Гудович, автор разлетающихся на Cosmoscow образов античных скульптур, утопающих в золоте; Саян Байгалиев, чья инсталляция «Из комнаты» была отмечена многими гостями ярмарки Art Russia; Федор Петрик, создатель самого популярной у российских коллекционеров скульптуры – «Челобрека», а также Полина Филатова, Елена Ямлиханова, Елизавета Тульчинская, Елизавета Григорова и многие другие талантливые авторы, их работы постоянно участвуют в российских и международных выставках, находятся в частных коллекциях и галереях.

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