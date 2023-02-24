МУЗЕЙ М.А. БУЛГАКОВА ЗАПУСКАЕТ БОЛЬШОЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ

Постоянная экспозиция знаменитой «нехорошей квартиры» номер 50 на Большой Садовой, 10 становится доступнее для незрячих и слабовидящих посетителей. Проект «Булгаков – между строк» стал победителем грантового конкурса «Без исключения» Фонда социальной помощи и поддержки «Свет».

В «нехорошей квартире», где автор «Мастера и Маргариты» жил с 1921 по 1924 год, появились тактильные макеты экспонатов. Среди них — известный портрет Михаила Булгакова в шляпе, снятый фотографом Моисеем Наппельбаумом в его собственном ателье в 1928 году, и фрагмент дворового фасада дома № 10 по Большой Садовой с корпусом художественных мастерских. Кроме того, все экспонаты в тотальной инсталляции «Коммунальная кухня» можно трогать руками.

Узнать об истории и архитектуре дома, о жизни Булгакова и его первой жены в коммунальной квартире в 1920-е годы и познакомиться с самыми интересными предметами из коллекции музея незрячие и слабовидящие посетители теперь смогут самостоятельно. На входе в каждую комнату располагается навигационная табличка с кратким описанием экспозиции. В комнатах посетители найдут многоформатные издания. Рельефные изображения экспонатов внутри каждой книги дополнены этикетками и кураторскими комментариями на шрифте Брайля.

Всю информацию о мероприятиях и правилах посещения музея теперь можно узнать на официальном сайте музея, который тоже был адаптирован для незрячих и слабовидящих посетителей и теперь доступен для пользователей программ экранного доступа.

В марте 2023 года Музей М.А. Булгакова готовится выложить на сайте специализированный аудиогид и запустить экскурсии в сопровождении гида-тифлокомментатора.

Аудиогид по постоянной экспозиции записан артистами театра и кино Ильей Ловким и Мариной Ганах. Прогулка по «нехорошей квартире» включает тифлокомментарии, которые расскажут посетителям о сохранившемся дореволюционном интерьере дома, предметах мебели, коммунальном быте и, конечно, о биографии писателя.

На экскурсиях с гидом-тифлокомментатором посетители смогут тактильно осмотреть предметы, аналогичные некоторым подлинным вещам из постоянной экспозиции. Например, пресс-папье 1920-х годов или стеклянную чернильницу вроде той, что была у Булгакова.

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