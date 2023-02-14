Посещаемость московских музеев превысила допандемийные показатели

За прошедший год московские музеи посетили 16,7 миллиона человек. Это самый высокий показатель за последние 30 лет, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Предыдущий рекорд был поставлен перед пандемией, в 2019 году, когда с экспозициями и выставками ознакомились 15,3 миллиона жителей и гостей столицы. В период распространения коронавирусной инфекции посещаемость снизилась до 7,7 миллиона человек. Сейчас удалось не только вернуться к прежним результатам, но и превзойти их.

«В 2022 году на выставках и экскурсиях побывали 16,7 миллиона москвичей и туристов. Самым посещаемым стал музей-заповедник “Царицыно”. Он привлек больше двух миллионов человек. Среди лидеров также “Коломенское”, “Останкино и Кусково”, Дарвиновский музей и другие. Почти полтора миллиона человек приняли участие в городской познавательной акции “Московская музейная неделя”, которая проводится ежемесячно в течение года», — отметила Наталья Сергунина.

В число популярных общегородских проектов также вошла акция «Ночь в музее». Весной прошлого года к ней присоединились 360 тысяч человек, которые приняли участие более чем в 230 мероприятиях — концертах классической музыки, выставках, спектаклях, лекциях по истории и искусству. Каждый год с апреля по май в столице проходит программа «Дни исторического и культурного наследия Москвы». В прошлом году состоялось более 470 экскурсий и квестов. Благодаря им почти 400 тысяч горожан и туристов познакомились с памятниками архитектуры.

В 2022 году появились и новые выставочные площадки, например в павильоне ВДНХ «Геология» работает постоянно действующая экспозиция «12 признаков живого», создание которой приурочили к 100-летию со дня основания Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. В зоопарке Москвы открылся павильон «Ластоногие», а еще там оборудовали вход со стороны станции метро «Баррикадная» и пешеходный переход со старой на новую территорию.

В городе действуют и познавательные программы для юных горожан. Так, проект Мэра Москвы «Музеи — детям» позволяет школьникам и учащимся колледжей посещать городские площадки бесплатно и узнавать новые факты из разных областей. В рамках другого — «Учебный день в музее» — преподаватели могут проводить тематические занятия прямо в экспозиционных залах. За прошедший год в них приняли участие более 600 тысяч человек.

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