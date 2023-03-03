КАЛИНИНГРАД: В Музей Мирового океана прибыл единственный в мире Оренбургский пуховый парус

Узорчатое полотно размером 4х6 метров состоит из 24 рапортов, оно создано для музея мастерами компании «Оренбургшаль» по просьбе Оренбургского музея изобразительных искусств. Главный секрет знаменитых шалей, а теперь и паруса — самый тонкий в мире пух, всего 16 микрон (у ангорских коз - 22-24). Вес кружевного паруса - около 1 кг.

Для полотнища устроили традиционную проверку – пропустили через кольцо. «Тестирование» пройдено успешно.

«Идея создать необычный парус родилась во время прогулки на яхте. У нас в гостях был наш большой друг, директор Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрий Комлев. Мы шли по реке, любуясь нашей набережной и музейными судами, и Юрий Эдуардович вслух поразмышлял, что на весь мир известен Оренбургский пуховый платок – так почему бы не связать парус? - рассказала генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова. – Задумка нашла свое воплощение, получился великолепный, единственный в мире пуховый парус. Мы благодарны мастерам, низкий поклон нашим друзьям! Это новый рекорд музея, и он символизирует единое культурное пространство Калининградской области и всей России».

Презентация уникального пухового паруса пройдет во время Балтийского культурного форума, планируется показать его на мачте куренаса «Русна» - реплике традиционного судна рыбаков Куршского залива.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.