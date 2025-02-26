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Незрячий диджей из Верхней Пышмы отыграл свой первый DJ-сет по приглашению Сергея Жукова

editor
By editor
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Ваня Русинов – DJ Abobus
Ваня Русинов – DJ Abobus. Фото © PR Сергея Жукова и «Руки ВВерх! Бар»

В минувшую субботу, 22 февраля, состоялось первое большое выступление Вани Русинова на сцене «Руки Вверх! Бара» на Тверской. Делимся первыми фото и видео с выступления.

Иван Русинов DJ Абобус приехал на выходные в столицу с мамой по личному приглашению Сергея Жукова и команды «Руки Вверх! Бара». Здесь они встретились с друзьями, прогулялись по Красной площади. А вечером отправились в «Руки Вверх! Бар», где школьник отыграл собственный сет. Ваня назвал свою музыкальную программу «Ретро вечер». Он ставил популярные композиции 90-х: Натали, Андрея Губина, не обошел и творчество Сергея Жукова, включив песню «Ай-яй-яй девчонка».

Сет длился около40 минут. Гости ни на минуту не уходили с танцпола, танцевали, подпевали и поддерживали Ваню.

История 18-летнего Ивана Русинова (DJ Абобус) – вдохновляет и мотивирует. Парень родился в небольшом городе Верхняя Пышма, Свердловской области. С рождения у Вани редкий диагноз – атрофия зрительного нерва, что делает его незрячим.

«Я никогда не видел этот мир, мой мир – это музыка», — говорит Ваня.

Известность Вани началась с небольшого ролика, который выложила его мама Елена. В нем мама рассказала о мечте сына стать известным диджеем. Буквально за неделю это видео посмотрело около 2-миллионов человек. В комментариях парня поддержали известные блогеры и музыканты: Михаил Галустян, диджей Грув, диджей Smash. Видео посмотрел и Сергей Жуков. Артист был поражен талантом молодого парня и немедля пригласил его в Москву, выступить в своем центральном заведении «Руки Вверх! Бар» на Тверской.

«Я был очень поражен! Это удивительно, насколько тонко чувствует парень музыку. Я не смог пройти мимо этого события», — поделился эмоциями Сергей Жуков.

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