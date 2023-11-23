Игровая выставка «Ширпотребная симфония» открылась в Москве

Центр Творческих Индустрий «Фабрика» и «Музей историй Электрозавода» представляют игровую выставку «Ширпотребная симфония». Проект посвящен наследию московского Электрозавода и основан на архивном исследовании, которое провела краснодарская художница Юля Шафаростова. Зрителей приглашают провести собственное расследование по материалам заводской прессы и разобраться, почему задерживается выпуск утюга УТАП-1000. На выставке зрители увидят художественные произведения, созданные по мотивам документальных эпизодов, а также — утюги и дверные электрозвонки из коллекции народного Музея историй Электрозавода. Стык документальности и мифологии в проекте дополняется интерактивной музыкальной инсталляцией и нойз-симфонией Азнаура Онейряна.

Заводы в СССР производили не только свою основную продукцию, но также и товары широкого потребления — «ширпотреб». Стране нужны были не только сложнейшие двигатели, танки, трансформаторы, но и люстры или весы. Чтобы не организовывать отдельные производства, государство стимулировало заводы выпускать такую продукцию. Высший инженерный состав зачастую с лёгким презрением относился к ширпотребу, а отделу разработок не удавалось идти в ногу со временем: к моменту запуска в производство новинки были уже устаревшими, иной раз на десятилетие. Электрозавод не является исключением, хотя и стоит особняком: воспетый Родченко и Маяковским, важнейший оплот электрификации практически с самого начала стал выпускать непрофильную продукцию.

«Ширпотребная симфония» посвящена эпохе 1960-1980-х годов. В это время среди производившегося заводом ширпотреба на особом месте находились дверные электрозвонки и утюги. Постоянная гонка за повышающимся планом производства вкупе с бардаком в поставках деталей приводила к комичным ситуациям: новая кнопка звонка оказывалась морально устаревшей вскоре после выпуска на прилавки, утюг разрабатывался годами, а отделы ловко жонглировали ответственностью за срыв производства (и это можно обнаружить в официальной «парадной» заводской газете!). Несмотря на действительную массовость этих товаров, при изучении архивов и библиотек не удалось найти никаких каталогов с искомой продукцией. Всю информацию приходилось собирать по крупицам: из заводской газеты «Электрозаводец», из воспоминаний бывших работников, из тематических интернет-форумов, да и просто просматривая товары на «Авито». Фрагментарность истории послужила отправной точкой для замысла выставки — где-то можно увидеть реальные звонки и утюги, копии газеты, а где-то документальность сплетается с мифом и порождает никогда не существовавшие артефакты.

Нойз-симфония, созданная Азнауром Онейряном с помощью звуков электрозаводских звонков, ретроспективно превращает сотни тысяч советских людей в музыкантов, исполняющих произведение длиной в десятилетия, а СССР — в огромный концертный зал. Выставка «Ширпотребная симфония» позволяет присоединиться к этому оркестру уже из XXI века.

Художница Юля Шафаростова занимается инсталляцией, графикой и фотографией, в основе которых лежит мифологизация пространства и личности. В 2018 году закончила КИСИ — самоорганизованный Краснодарский Институт Современного Искусства, инициированный группировкой ЗИП. В 2020-м — резидентка мастерских музея «Гараж», участница 2-й Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей» и других групповых и сольных выставок. Также работает в составе Художественного Кооператива «Бусинки».

Куратор проекта Сергей Никитин-Римский — историк городов, основатель и куратор «Музея историй Электрозавода», доцент РАНХИГС, старший научный сотрудник Музея Москвы. Автор просветительских проектов, посвященных промышленному наследию: «Красный Вольфрам» на Электрозаводе, «Вечер Стабильности», I и II Индустриальные Велоночи в Иванове и др.