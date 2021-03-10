Более 600 тысяч уникальных документов, фото и видеоматериалов представлено в Архиве ВДНХ

10 марта 2021 года в России ежегодно отмечается День архивов. Это профессиональный праздник и для сотрудников архива ВДНХ, деятельность которого насчитывает более 80 лет. Здесь собрано более полумиллиона фото и видеоматериалов, а также около 125 000 исторических документов: наградных постановлений, приказов, чертежей исторических павильонов и объектов ВДНХ.
Фото из архива ВДНХ. Главный павильон ВСХВ. 1939–1940 годы
«Всю историю Главной выставки страны можно проследить по документам и фотографиям архивного фонда. Это стало возможным благодаря ответственной многолетней работе нескольких поколений архивариусов ВДНХ: им удалось сохранить материалы с 1935 годов, которые пережили не только военные годы, но и несколько периодов перестройки территории», — рассказал Генеральный директор АО «ВДНХ» Сергей Шогуров.
Сохранить и приумножить: история архива ВДНХ с 1938 года
Согласно приказу по ВСХВ №233 центральный архив Выставки был создан 29 июня 1938 года «для упорядочения, хранения материалов организации и строительства ВСХВ». Тогда же был утвержден трудовой штат в количестве двух человек: заведующий архивом с заработной платой 500 рублей и архивариус, ставка которого оценивалась в 300 рублей. Сотрудники должны были сосредоточить в архиве хранение технических, архитектурных, финансовых и прочих материалов. С тех пор прошло почти 83 года, но основная задача современных архивариусов ВДНХ осталась неизменной — это бережное хранение имеющихся документов, приемка и учет новых материалов Главной выставки страны.
С первых лет основания Выставки и по сей день часть документальных материалов ВДНХ находится на государственном хранении. В разные годы фондохранилища ВДНХ располагались в разных местах страны. C 1939 по 1958 год документы размещались в Москве, в помещениях Государственного архива Российской Федерации. Со временем объемы документов расширялись, и хранилище было предоставлено в Самаре, где и существовало вплоть до 2000‑х годов. Затем архивный фонд ВДНХ стал комплектовщиком Российского государственного архива экономики (РГАЭ). Сегодня именно в этом архиве на хранении в селе Воронове (г. Москва) находятся документы Выставки с 1939 по 1981 год, которые предоставляются по запросу в случае необходимости. Материалы с 1982 года хранятся на территории ВДНХ.
Ценность прошлого в деталях: как устроен архив ВДНХ
Современный архив Главной выставки страны, расположенный на территории Выставки, разделен на три фонда: «Техническая документация», включающая материалы с 1935 по 2018 год, фонд «ВДНХ СССР» с 1982 по 1991 год, и фонд «АО ВДНХ», куда входят документы с 1992 года по настоящее время.
Фото из архива ВДНХ. Открытие. 1954 год
Вопрос о наибольшей ценности материалов любого архива всегда остается открытым, так как никто не знает, когда и для чего может понадобится тот или иной документ. Например, начиная с 2014 года и по сегодняшний день, когда реставрация исторических павильонов ВДНХ активно продолжается, большой интерес представляют оригинальные чертежи и фотографии памятников Выставки. В настоящее время архитекторы, строители и реставраторы активно используют документы в своей работе — именно эти материалы помогают восстановить детали павильонов, фонтанов, цветников в первоначальном виде. Кроме этого, документы, хранящиеся в архивах, часто становятся частью тематических музейных экспозиций и временных исторических выставок, проходящих на территории Выставки и за ее пределами.
Архивные сокровища ВДНХ для всех: Медиатека и портал наградных материалов
Новый этап развития архивного фонда ВДНХ начался в 2019 году — в год празднования 80-летнего юбилея Выставки. Тогда в арке Главного входа открылся Музей ВДНХ, а вместе с ним Онлайн-медиатека — первая публичная база электронных документов об истории ВДНХ. Медиатека хранит оцифрованные документы Выставки с 1930‑х годов до нашего времени: копии фотографий, газет, чертежей, карт и других документов. Медиатека постоянно пополняется. Помимо оцифровки материалов из архива в расширении базы участвуют неравнодушные граждане. Так, в 2019 году сын Юрия Будакова — фотокорреспондента ВДНХ в 1950–1970‑х годах — передал в архив ВДНХ большую коллекцию снимков с Выставки, сделанных его отцом в годы работы.
Следующим шагом в создании общедоступных ресурсов с архивными документами Выставки стал запуск в августе 2020 года бесплатного портала «Архивно-библиотечный фонд ВДНХ», где размещено почти 11,5 тыс. наградных постановлений с 1939 по 1991 год. Для реализации этого проекта обработано более 5200 дел с упоминанием о 1,1 млн человек. Работы по обновлению портала продолжаются: на втором этапе ресурс дополнят документы до 2014 года. Зайдя на сайт, любой желающий сможет найти информацию о родственниках, получавших награды ВДНХ.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.