Более 600 тысяч уникальных документов, фото и видеоматериалов представлено в Архиве ВДНХ

10 мар­та 2021 года в Рос­сии еже­год­но отме­ча­ет­ся День архи­вов. Это про­фес­си­о­наль­ный празд­ник и для сотруд­ни­ков архи­ва ВДНХ, дея­тель­ность кото­ро­го насчи­ты­ва­ет более 80 лет. Здесь собра­но более полу­мил­ли­о­на фото и видео­ма­те­ри­а­лов, а так­же око­ло 125 000 исто­ри­че­ских доку­мен­тов: наград­ных поста­нов­ле­ний, при­ка­зов, чер­те­жей исто­ри­че­ских пави­льо­нов и объ­ек­тов ВДНХ.

Фото из архи­ва ВДНХ. Глав­ный пави­льон ВСХВ. 1939–1940 годы

«Всю исто­рию Глав­ной выстав­ки стра­ны мож­но про­сле­дить по доку­мен­там и фото­гра­фи­ям архив­но­го фон­да. Это ста­ло воз­мож­ным бла­го­да­ря ответ­ствен­ной мно­го­лет­ней рабо­те несколь­ких поко­ле­ний архи­ва­ри­усов ВДНХ: им уда­лось сохра­нить мате­ри­а­лы с 1935 годов, кото­рые пере­жи­ли не толь­ко воен­ные годы, но и несколь­ко пери­о­дов пере­строй­ки тер­ри­то­рии», — рас­ска­зал Гене­раль­ный дирек­тор АО «ВДНХ» Сер­гей Шогуров.

Сохранить и приумножить: история архива ВДНХ с 1938 года

Соглас­но при­ка­зу по ВСХВ №233 цен­траль­ный архив Выстав­ки был создан 29 июня 1938 года «для упо­ря­до­че­ния, хра­не­ния мате­ри­а­лов орга­ни­за­ции и стро­и­тель­ства ВСХВ». Тогда же был утвер­жден тру­до­вой штат в коли­че­стве двух чело­век: заве­ду­ю­щий архи­вом с зара­бот­ной пла­той 500 руб­лей и архи­ва­ри­ус, став­ка кото­ро­го оце­ни­ва­лась в 300 руб­лей. Сотруд­ни­ки долж­ны были сосре­до­то­чить в архи­ве хра­не­ние тех­ни­че­ских, архи­тек­тур­ных, финан­со­вых и про­чих мате­ри­а­лов. С тех пор про­шло почти 83 года, но основ­ная зада­ча совре­мен­ных архи­ва­ри­усов ВДНХ оста­лась неиз­мен­ной — это береж­ное хра­не­ние име­ю­щих­ся доку­мен­тов, при­ем­ка и учет новых мате­ри­а­лов Глав­ной выстав­ки страны.

С пер­вых лет осно­ва­ния Выстав­ки и по сей день часть доку­мен­таль­ных мате­ри­а­лов ВДНХ нахо­дит­ся на госу­дар­ствен­ном хра­не­нии. В раз­ные годы фон­до­хра­ни­ли­ща ВДНХ рас­по­ла­га­лись в раз­ных местах стра­ны. C 1939 по 1958 год доку­мен­ты раз­ме­ща­лись в Москве, в поме­ще­ни­ях Госу­дар­ствен­но­го архи­ва Рос­сий­ской Феде­ра­ции. Со вре­ме­нем объ­е­мы доку­мен­тов рас­ши­ря­лись, и хра­ни­ли­ще было предо­став­ле­но в Сама­ре, где и суще­ство­ва­ло вплоть до 2000‑х годов. Затем архив­ный фонд ВДНХ стал ком­плек­тов­щи­ком Рос­сий­ско­го госу­дар­ствен­но­го архи­ва эко­но­ми­ки (РГАЭ). Сего­дня имен­но в этом архи­ве на хра­не­нии в селе Воро­но­ве (г. Москва) нахо­дят­ся доку­мен­ты Выстав­ки с 1939 по 1981 год, кото­рые предо­став­ля­ют­ся по запро­су в слу­чае необ­хо­ди­мо­сти. Мате­ри­а­лы с 1982 года хра­нят­ся на тер­ри­то­рии ВДНХ.

Ценность прошлого в деталях: как устроен архив ВДНХ

Совре­мен­ный архив Глав­ной выстав­ки стра­ны, рас­по­ло­жен­ный на тер­ри­то­рии Выстав­ки, раз­де­лен на три фон­да: «Тех­ни­че­ская доку­мен­та­ция», вклю­ча­ю­щая мате­ри­а­лы с 1935 по 2018 год, фонд «ВДНХ СССР» с 1982 по 1991 год, и фонд «АО ВДНХ», куда вхо­дят доку­мен­ты с 1992 года по насто­я­щее время.

Фото из архи­ва ВДНХ. Откры­тие. 1954 год

Вопрос о наи­боль­шей цен­но­сти мате­ри­а­лов любо­го архи­ва все­гда оста­ет­ся откры­тым, так как никто не зна­ет, когда и для чего может пона­до­бит­ся тот или иной доку­мент. Напри­мер, начи­ная с 2014 года и по сего­дняш­ний день, когда рестав­ра­ция исто­ри­че­ских пави­льо­нов ВДНХ актив­но про­дол­жа­ет­ся, боль­шой инте­рес пред­став­ля­ют ори­ги­наль­ные чер­те­жи и фото­гра­фии памят­ни­ков Выстав­ки. В насто­я­щее вре­мя архи­тек­то­ры, стро­и­те­ли и рестав­ра­то­ры актив­но исполь­зу­ют доку­мен­ты в сво­ей рабо­те — имен­но эти мате­ри­а­лы помо­га­ют вос­ста­но­вить дета­ли пави­льо­нов, фон­та­нов, цвет­ни­ков в пер­во­на­чаль­ном виде. Кро­ме это­го, доку­мен­ты, хра­ня­щи­е­ся в архи­вах, часто ста­но­вят­ся частью тема­ти­че­ских музей­ных экс­по­зи­ций и вре­мен­ных исто­ри­че­ских выста­вок, про­хо­дя­щих на тер­ри­то­рии Выстав­ки и за ее пределами.

Архивные сокровища ВДНХ для всех: Медиатека и портал наградных материалов

Новый этап раз­ви­тия архив­но­го фон­да ВДНХ начал­ся в 2019 году — в год празд­но­ва­ния 80-лет­не­го юби­лея Выстав­ки. Тогда в арке Глав­но­го вхо­да открыл­ся Музей ВДНХ, а вме­сте с ним Онлайн-меди­а­те­ка — пер­вая пуб­лич­ная база элек­трон­ных доку­мен­тов об исто­рии ВДНХ. Меди­а­те­ка хра­нит оциф­ро­ван­ные доку­мен­ты Выстав­ки с 1930‑х годов до наше­го вре­ме­ни: копии фото­гра­фий, газет, чер­те­жей, карт и дру­гих доку­мен­тов. Меди­а­те­ка посто­ян­но попол­ня­ет­ся. Поми­мо оциф­ров­ки мате­ри­а­лов из архи­ва в рас­ши­ре­нии базы участ­ву­ют нерав­но­душ­ные граж­дане. Так, в 2019 году сын Юрия Буда­ко­ва — фото­кор­ре­спон­ден­та ВДНХ в 1950–1970‑х годах — пере­дал в архив ВДНХ боль­шую кол­лек­цию сним­ков с Выстав­ки, сде­лан­ных его отцом в годы работы.

Сле­ду­ю­щим шагом в созда­нии обще­до­ступ­ных ресур­сов с архив­ны­ми доку­мен­та­ми Выстав­ки стал запуск в авгу­сте 2020 года бес­плат­но­го пор­та­ла «Архив­но-биб­лио­теч­ный фонд ВДНХ», где раз­ме­ще­но почти 11,5 тыс. наград­ных поста­нов­ле­ний с 1939 по 1991 год. Для реа­ли­за­ции это­го про­ек­та обра­бо­та­но более 5200 дел с упо­ми­на­ни­ем о 1,1 млн чело­век. Рабо­ты по обнов­ле­нию пор­та­ла про­дол­жа­ют­ся: на вто­ром эта­пе ресурс допол­нят доку­мен­ты до 2014 года. Зай­дя на сайт, любой жела­ю­щий смо­жет най­ти инфор­ма­цию о род­ствен­ни­ках, полу­чав­ших награ­ды ВДНХ.

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