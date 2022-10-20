В Подмосковье создадут Международный историко-культурный кластер «Менделеев»

Подмосковный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока станет площадкой для реализации проекта по созданию Международного интеллектуального и историко-культурного кластера «Менделеев».

Проект стал победителем второго конкурса Фонда культурных инициатив среди образовательных и наставнических проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий и удостоен гранта в размере более 5,7 млн рублей. Эксперты Фонда также признали его лучшим в тематическом направлении «Культурный код: проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей».

Кластер предполагает совместную деятельность множества организаций, которые объединены идеей актуализации, сохранения и широкой презентации наследия Дмитрия Менделеева. Его цель – создать условия для музейного просвещения молодежи формирования условий для обогащения культурной, научной и образовательной среды России.

Миссией проекта является формирование креативного кластера с экологически чистой инфраструктурой, в основе которой лежат сохранение и презентация историко-культурного наследия, все аспекты музейной деятельности и ее информационного обеспечения, а работа над продвижением креативных индустрий – это интересный, инновационный, многообещающий путь для больших и малых городов, исторических территорий.

Создание культурологического кластера – это концептуальный план развития территории с помощью новых технологий в сфере культуры, создания условий для всех направлений прикладной культурологи и представителей креативных профессий. Творческий, креативный подход дает возможность найти новые, уникальные решения в стремительно меняющемся мире, пояснили в музее-заповеднике.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.