Музей Москвы запускает событийную программу к выставке «Москва без окраин. Преображенка»

В мае в Музее Москвы стартует событийная программа к выставке «Москва без окраин. Преображенка». Откроют программу дискуссионный клуб о промышленном наследии и мастер-классы от арендаторов Электрозавода.

Сегодня в Преображенском находятся сразу несколько бывших и действующих крупных заводов. Работа с промышленными территориями и зданиями — это вызов для архитекторов, девелоперов и городского сообщества. Девелоперу нужно принять принципиальное решение о сохранении объекта и представить эту трансформацию горожанам, архитектору — учесть архитектурный облик здания, его новый функционал и современные тенденции, а местному сообществу — понять, насколько редевелопмент затронет их интересы. Обсуждению различных аспектов перепрофилирования промышленного наследия Москвы и других городов России будут посвящены встречи дискуссионного клуба, которые начнутся 19 мая.

Встречи дискуссионного клуба распределены по трем тематическим блокам: «Вызов архитектору» (модератор — Ната Татунашвили, архитектор, основательница архитектурного бюро Nowadays), «Вызов девелоперу» (модератор — Петр Кудрявцев, урбанист, социолог, основатель Citymakers) и «Вызов (со)обществу» (модераторатор — Ольга Широкоступ, куратор, исследовательница, куратор Центра современного искусства «Сияние» в Апатитах). В каждом из блоков запланировано по две дискуссии с участием архитекторов, девелоперов, исследователей и урбанистов.

14 мая в Музее Москвы пройдет первый творческий мастер-класс, который для посетителей музея проведут резиденты Электрозавода. Кроме промышленных цехов несколько лет здесь действуют многочисленные мастерские — мебельные, керамические, печатные, фотографические. Все занятия пройдут с переводом на русский жестовый язык (РЖЯ).

Подробности на сайте https://bezokrain.moscow/events .

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