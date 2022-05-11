Выставка «ДОБЛЕСТЬ, ЧЕСТЬ И СЛАВА. Образ воина в русском искусстве XIX – XXI вв.» открывается в Музее военной формы

18 мая 2022 года в Музее военной формы Российского военно-исторического общества открываетася выставка «Доблесть, честь и слава. Образ воина в русском искусстве XIX – XXI вв.».

В новой выставочной экспозиции, созданной при участии «Музея «Собрание» и Студии военных художников имени М.Б. Грекова, зрители соприкоснутся с искусством, вдохновлённым воинским подвигом.

Яркие образы, созданные известными мастерами XIX – начала XX века Евгением Лансере, Василием Демут-Малиновским, Паоло Трубецким, Константином Изенбергом, Александром Опекушиным, Иваном Ковшенковым и др. демонстрируют колоссальные возможности жанра малых форм – кабинетной скульптуры. В их работах соединены глубокая эмоциональность и детальное воспроизведение военной формы и снаряжения, армейской атрибутики и оружия различных родов войск.

В этом же жанре, но в духе своего времени работали и советские мастера. Их произведения представлены парными бронзовыми статуэтками «Солдат-победитель» Семёна Андрейченко, вариантом модели памятника на Мамаевом кургане в Сталинграде Евгения Вучетича.

Живописная часть экспозиции включает в себя работы А.О. Орловского и мастеров Студии военных художников имени М.Б. Грекова XX-XXI вв. – Е.И. Данилевского, П.В. Рыженко, О.А. Авакимяна, Н.В. Колупаева и др.

Выставка собирает в единую экспозицию судьбоносные вехи истории России – Северную войну 1700-21 гг. и Полтавскую баталию, Отечественную войну 1812 года, Освободительные походы 1813-14 гг. и взятие Парижа, Крымскую войну 1853-56 гг. и оборону Севастополя, Русско-турецкую войну 1877-78 гг., Великую Отечественную войну 1941-45 гг. – великие примеры стойкости духа и любви к Отечеству.

Это же качество присуще великим полководцам и государственным деятелям, образы которых представлены и в скульптуре, и в живописи: Петру Великому, А.В. Суворову, императорам Александру II, Александру III и Николаю II, Маршалу Советского союза К.К. Рокоссовскому и другим.

Выставка продлится до 14 августа 2022 года.

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