В честь величайшего индийского поэта Рабиндраната Тагора в Ленининке состоится торжественный вечер

12 мая в 17:30 Центре восточной литературы РГБ (Моховая, 6–8) пройдет торжественный вечер, посвященный 161-й годовщине дня рождения Рабиндраната Тагора. Мероприятие организовано совместно с Культурным центром имени Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Москве.

Рабиндранат Тагор – выдающийся индийский мыслитель, просветитель и поэт, творчество которого оказало большое влияние на индийское искусство и литературу, его поэтические композиции стали гимнами Индии и Бангладеша. В 1913 году Р. Тагор стал первым неевропейцем, получившим Нобелевскую премию.

Открывать мероприятие будут Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия Паван Капур. В ходе вечера состоится предпоказ каталога выставки «Рабиндранат Тагор и его творческое наследие», выход в свет которого планируется во второй половине 2022 г.

Специально для мероприятия подготовлена выставка, на которой будет представлена часть экспонатов, вошедших в каталог. Кроме прижизненных изданий демонстрируется литература на языках стран СНГ, а также переводы на арабский, китайский, корейский, монгольский, непальский, урду и турецкий языки.

Отдельная часть выставки – нотные издания и грампластинки. Стихи и песни Рабиндраната Тагора вдохновляли многих композиторов и музыкантов. Записи нот и песен, исполненные европейскими композиторами ХХ века на основе его произведений хранятся в фонде отдела нотных изданий и звукозаписей РГБ. На выставке представлены ноты старейшего российского музыкального издательства «Юргенсон», лейпцигского «Universal edition», грампластинки Апрелевского завода.

Центральную витрину выставки занимает рукопись Рабиндраната Тагора «Лолатер лихон» (Судьба, запечатленная на лбу), которую в 1961 году, на столетнюю годовщину дня рождения Рабиндраната Тагора, преподнесла в дар библиотеке бенгальская писательница Майтрейи Деви (1914 – 1990).

Специально для Торжественного вечера Культурный центр имени Джавхарлала Неру подготовил танцевальную композицию в исполнении Шипры Джоши, а также показ короткометражного фильма Сувры Чакраборти «Последняя поэма».

В числе почетных гостей мероприятия – Алексей Львович Рыбников, лауреат Государственной премии и Премии Президента РФ, председатель Совета Союза композиторов России, автор музыки к песне «Последняя поэма» на стихи Рабиндраната Тагора.

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