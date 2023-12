Helen Yes, Анна Хилькевич, Мария Погребняк и другие на презентации детской косметики

На днях в Москве певица, актриса и блогер-миллионник Helen Yes (Елена Сажина) c размахом презентовала свой бренд детской косметики «YES BABY». Елена Сажина - блогер Helen Yes с суммарной аудиторией в социальных сетях более 13 миллионов и мама девочек-близняшек. В своем блоге она делится с аудиторией опытом современного материнства, где есть место для реализации себя и ведения собственного бизнеса.

Все гости были приглашены в яркий и красочный мир Центрального Детского Магазина (ЦДМ) на Лубянке. Это событие стало настоящим праздником для детей и их родителей, ведь они смогли познакомиться с новыми продуктами, поучаствовать в увлекательных играх и выиграть несколько боксов косметики.

«Моим вдохновением для создания бренда стали, конечно, мои дети, радость материнства и забота, которую я хочу подарить своим дочкам. При создании линейки мне была критически важна безопасность и качество продуктов, но также было важно превратить скучную рутину ухода в веселое приключение. Мне хотелось создать пространство счастливых моментов для родителей и детей, волшебный мир, где царит волшебство и детское воображение. Моя мечта воплотилась в YESBABY», - рассказала Helen Yes.

А проводником в волшебный мир стал - Еся! Еся - это яркий и дружелюбный персонаж, который поможет вам погрузиться в волшебный мир детства.

Helen Yes представила невероятное шоу, а после на сцену вышли ее дочки, которые трогательно спели. Это выступление расторгало всех гостей.

Поздравить популярного блогера решили и звёздные гости. Среди них были замечены: Анна Хилькевич, Мария Погребняк, Аделина Сотникова, группа «Фабрика», Kikido, Алина Шпак, Derzy.

Сюрпризы продолжились и были они исключительно приятными. Гости с восторгом встретили хедлайнера мероприятия - Хабиба. Под его «Ягоду малинку» и другие хиты танцевали и пели все.

Мария Погребняк

Хабиб

Алина Шак с дочерью

Аделина Сотникова

Helen Yes с дочками

Анна Хилькевич

Derzy