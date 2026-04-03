«Таврида.АРТ» представила работы, посвящённые осмыслению культурной памяти на «Арт России»

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

В Гостином дворе в Москве открылась ярмарка современного искусства «Арт Россия — 2026». В этом году её участниками стали более 100 экспонентов — от известных российских и зарубежных галерей до молодых независимых авторов. География участников «Арт России — 2026» охватывает 13 субъектов России и 7 зарубежных стран. Арт-кластер «Таврида» представил два стенда с единой концепцией — «Орнамент памяти». Их экспонентами стали художники Творческого молодёжного сообщества изобразительного искусства «Таврида.АРТ» и молодое крыло Союза художников России.

В этом году арт-кластер «Таврида» представил 19 художников, чьи работы объединены в исследование современного культурного и исторического контекста. В фокусе авторов — феномен культурной памяти, где прошлое проступает сквозь настоящее, образуя неповторимый узор современной идентичности.

«Наше пространство посвящено размышлению о том, как новое поколение молодых творцов осмысляет опыт прошлого, соединяет его со своим и добавляет к общей картине, формирующей поколение за поколением нашу историю. Работы молодых художников, соединившие в причудливом орнаменте основные вехи исторических эпох и современные технологии, представляют собой уникальный культурологический анализ последних десятилетий», — отметила руководитель службы изобразительного искусства арт-кластера «Таврида», продюсер выставочного проекта «Орнамент памяти» в рамках ярмарки «Арт Россия — 2026» Виктория Новожилова.

На стендах арт-кластера экспонируется 27 произведений живописи и 1 скульптура, которые представляют разные «этапы» осмысления молодыми творцами своей культурной идентичности: от советского и постсоветского детства — к юности, которая пришлась на смену эпох. Завершает этот путь современный этап в молодом искусстве России: осознанное возвращение к истокам, поиск новых опор во вневременных принципах. Этот поиск отражается не в простом копировании традиционных орнаментов, а в обращении к темам сакральности узора, мудрости сказки, быта разных народов России и честности ремесла.

Например, на стендах «Орнамент памяти» представлена картина, которая была создана после нескольких месяцев, проведённых её автором в Арктике. Художница, участница ТМС изобразительного искусства Александра Федосова прошла на судне всё северное побережье России. Вдохновившись знакомством с северными городами и природой, девушка написала картину «Камлание».

«Для меня природа и люди, живущие с ней в гармонии, — источники вдохновения и носители истинного, исконного смысла. В моём искусстве в целом это одна из основных тем. Я нахожу красоту и настоящую силу в нашем культурном наследии, жизни коренных народов. В «Камлании» я изобразила момент шаманского обряда, когда люди сливаются со своей верой, культурой и миром вокруг. Главную роль в сюжете картины играет желание соединить две плоскости: реальную, где поселены танцующие девушки, и символическую, куда нас сопровождает главный атрибут шамана — бубен. Бубны изображены абстрактно, но традиционные рисунки на них не уступают своей интенсивностью миру вокруг, — делится автор картины Александра Федосова. — «Таврида» стала для меня точкой опоры на творческом пути. Я и мечтать не могла, что смогу выставляться в Москве, работать для различных проектов, попаду в профессиональное сообщество. Выставляться на «Арт России» — это огромная поддержка и стимул. А творческое молодёжное сообщество позволяет не только оказаться в кругу единомышленников, но и узнавать о конкурсах, творческих проектах и возможностях, всегда быть на связи с экспертами».

Пространство «Орнамент памяти» фиксирует и другой важный процесс, происходящий в молодом искусстве: в поисках нового языка выразительности художники соединяют древние символы с языком цифрового искусства и урбанистического минимализма. В результате возникает причудливый орнамент, где переплетаются народы и поколения, традиции и технологии, образуя единый культурный контекст современной России.

Предыдущая статья
В сети вышла аудиоверсия романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет»
Следующая статья
Русское музыкальное общество продолжает приём заявок на конкурс композиторов

