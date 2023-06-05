Постановочные команды ГИТИСа выпустят пять премьер в русских театрах за рубежом в 2023 году

Проект «Постановки студентов и выпускников ГИТИСа и ведущих творческих вузов в русских театрах за рубежом» при поддержке Министерства культуры России и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ продолжается. В этом году выпускники и студенты-дипломники ГИТИСа выпустят пять премьер в Армении, Казахстане и Белоруссии.

В течение трёх лет в рамках проекта вышли девятнадцать спектаклей, которые состоялись в русских театрах в Казахстане (Алматы, Тараз, Нур-Султан, Семей, Костанай, Уральск), Узбекистане (Ташкент), Таджикистане (Бустон), Киргизии (Бишкек), Абхазии (Сухум), Белоруссии (Брест). Уже запланированы три постановки на 2024 год. Работа с молодыми режиссёрами, сценографами, балетмейстерами в русских театрах в странах СНГ играет большую роль в поддержке русскоязычных театров.

Репетиционный процесс для каждого из театров становятся ещё и серией профессиональных мастер-классов от молодых специалистов из России. Проект показал, что с каждым годом, количество русских театров за рубежом, желающих сотрудничать с выпускниками лучших театральных вузов России, только растёт. Сегодня в ГИТИС с просьбой поставить драматические и музыкальные спектакли также обращаются и государственные национальные театры стран ближнего зарубежья.

6 и 7 июня в Ереванском государственном русском драматическом театре имени К.С. Станиславского режиссёр выпускник мастерской Олега Кудряшова Ярослав Жевнеров и художник-сценограф выпускница мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова Екатерина Эрдэни представят спектакль «Дама с собачкой» по пьесе Антона Чехова.

14 июля в Русском драматическом театре имени А. Н. Островского в Уральске режиссёр выпускник мастерской Олега Кудряшова Пётр Норец, художник-сценограф выпускница мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова Варвара Бабошина и балетмейстер выпускница мастерской Ольги Тарасовой Настасья Воронцова выпустят спектакль «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсии Лорки.

В сентябре «Пиковую даму» по повести Александра Пушкина в Шымкентском городском русском драматическом театре поставят выпускники мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова режиссёр Роман Лыков и художник-сценограф Мартын Степанов.

В ноябре в Белорусском государственном академическом театре юного зрителя режиссёр выпускник мастерской Сергея Женовача Евгений Закиров создаст инсценировку по мотивам повести «Собачье сердце» М. А. Булгакова.

Осенью в Акмолинском областном русском драматическом театре премьеру представит режиссёр выпускник мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова Аскар Галимов.

«Эта история для нас стала хорошей традицией, и, что мне приятно, это проект, которого уже ждут и те русские театры, с которыми мы успели посотрудничать, и те, которые, зная об этих успешных опытах, подключаются и выражают интерес принять участие. Для русских театров за рубежом, как мне кажется, это сотрудничество стало ещё и опытом повышения квалификации, потому что молодые выпускники приходят в русские театры с нашей гитисовской школой, а для ГИТИСа это важный проект, поскольку наши выпускники получают возможность приобрести профессиональный опыт с театрами, где среди актёров старшего поколения ещё остаются выпускники национальных студий ГИТИСа. Ещё это опыт профессиональных дебютов», – заключил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Фото – Гагик МАНУКЯН, Ереванский государственный русский драматический театр им. К.С. Станиславского

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