Музей русского импрессионизма анонсирует выставки на 2023 год

Музей русского импрессионизма продолжает знакомить посетителей с яркими явлениями и событиями в истории отечественного искусства конца XIX – первой трети XX века. Новый выставочный сезон откроет проект «Отличники» о заграничных поездках русских художников. Летняя экспозиция дополнит серию проектов музея о незаслуженно забытых деятелях искусства: на этот раз на первый план выйдет фигура одной из первых российских галеристок Надежды Добычиной. Завершит год выставка произведений неизвестных художников.

До 22 января в музее открыты выставка «Александр Савинов. Миражи» и спецпроект «Миражи. Саратовская школа».

«Отличники» (9 февраля — 21 мая)

А. Савино. Балкон увитый цветами. Рим. 1910. Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова

Василий Поленов. Старые ворота. 1874. Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»

Дмитрий Щербиновский. Рене. 1898. Музей-усадьба А.М. Герасимова. Филиал Тамбоской областной картинной галереи

Михаил Демьянов. На реке у белого моста. Конец XIX – начало ХХ вв. Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина

Исаак Бродский. Сказка. 1911. Государственный художественный музей. Ханты-Мансийск

Исаак Бродский. Дети на берегу моря. Капри. 1909-1919. Государственные автономное учреждение культуры Ярославской области. Художественный музей

С февраля по май Музей русского импрессионизма представит выставку «Отличники» о европейских путешествиях молодых русских мастеров – лучших выпускников Императорской Академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Начинающие амбициозные художники на рубеже XIX – XX веков отказались от подражания зарубежным мастерам и, переосмыслив полученный за границей опыт, положили начало новому витку развития русского искусства. Этот переломный период можно проследить в работах участников пенсионерских поездок: от академических произведений Генриха Семирадского до импрессионистических экспериментов Ильи Репина, Василия Поленова и их последователей.

В экспозиции будут представлены как известные мастера, так и художники, для которых проведенное за границей время стало наиболее ярким этапом в творчестве. Посетители увидят полотна Бориса Кустодиева, Исаака Бродского, Михаила Демьянова, Александра Яковлева, Василия Шухаева и других живописцев из частных коллекций и федеральных и региональных музеев, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко.

Спецпроект на третьем этаже музея покажет работы европейских мастеров, чьи имена встречаются в письмах и воспоминаниях русских живописцев о зарубежных поездках. Произведения Камиля Коро, Гюстава Курбе, Эжена Каррьера, Франца фон Штук и других художников из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина перенесут в творческую атмосферу европейских столиц рубежа XIX – XX веков.

«Выбор Добычиной» (8 июня — 24 сентября)

Кузьма Петров-Водкин. Натюрморт. 1920. Государственный музей искусств Республики Казахстан

Летом 2023 года в музее откроется выставка, посвященная одной из первых российских галеристок Надежде Добычиной. В созданном ей Художественном бюро в Санкт-Петербурге в 1910-е годы состоялась персональная экспозиция Наталии Гончаровой и «Последняя футуристическая выставка картин “0,10”», на которой впервые был показан «Черный квадрат» Малевича.

Благодаря поддержке Надежды Евсеевны ряд художников-новаторов, в том числе Марк Шагал и Василий Кандинский, смогли впервые широко представить свои работы столичной публике. Кроме того, она сформировала собственную коллекцию искусства, в которую входили работы Александра Бенуа, Константина Сомова, Ольги Розановой, Кузьмы Петрова-Водкина, Мартироса Сарьяна и других мастеров начала XX века.

Выставка «Выбор Добычиной» расскажет о значении фигуры Надежды Евсеевны для русской культуры и станет одним из первых больших исследований ее деятельности. В состав экспозиции войдут как произведения из личного собрания Добычиной, так и работы, показанные на выставках в Художественном бюро, которые сегодня хранятся в государственных музеях и частных собраниях.

Выставка произведений неизвестных художников (октябрь 2023 — январь 2024)

Неизвестный художник. Композиция (Рождение). 1910-1920-е годы. Холст, масло. Частное собрание, Европа

Осенью Музей русского импрессионизма приглашает на выставку живописи и графики неизвестных художников конца XIX – первой трети XX века из государственных музеев и частных собраний. Имена этих мастеров не установлены в силу исторических обстоятельств, однако их произведения могут встать в один ряд с работами известных искусствоведам живописцев. В экспозиции будут представлены работы, которые редко попадают поле зрения посетителей из-за отсутствия подтвержденного авторства.

Зачастую на крупных выставках отдается предпочтение знаменитым художникам, тогда как произведения «н/х» подчас не уступают им по качеству исполнения. Кураторы предлагают сконцентрироваться на представленных полотнах и их художественных характеристиках, абстрагировавшись от имени.

Все проекты будут сопровождаться обширной просветительской программой для детей и взрослых, а также включать в себя инклюзивные мероприятия.

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