Топ 10 детских книг АСТ на фестивале Красная площадь

С 3 по 6 июня на Красной площади пройдет ежегодный книжный фестиваль. Традиционно на фестивале будут представлены самые свежие новинки и проверенные бестселлеры. Чтобы вы точно не пропустили ничего важного, издательство АСТ подготовило подборку детских книг, на которые стоит обратить внимание. Приготовьте сумку побольше, ведь вы точно не сможете уйти с пустыми руками!

Сказки и стихи со всего света в картинках В. Сутеева

Книги с иллюстрациями В. Сутеева издаются уже больше полувека. И кажется, что в них может быть нового? В нашей книге читателей ждёт настоящий подарок — неизвестные иллюстрации В. Сутеева! Впервые публикуются рисунки к сказке Шарля Перро «Красная Шапочка». Вы увидите редко издаваемые картинки художника к «Сказкам дядюшки Римуса», «Слонёнку» Р. Киплинга. Познакомитесь со сказкой итальянского певца и писателя Ренато Рашела «Ренатино не летает по воскресеньям».

В. Сутеев всегда иллюстрировал только самые интересные истории. В нашей книге сказки не только увлекут читателей, но и расскажут о самом главном — смелости, мудрости, дружбе и любви.

Удивительные кошачьи истории

Кошки — удивительные создания, у которых припасено множество разных историй. Один кот живёт в театре, дружит с мышами и поёт по ночам. Три котёнка решили устроить охоту на мышей — прочитайте, что из этого вышло! Грациозная кошка с бантом на шее — настоящая принцесса и всё знает о жизни во дворце. Рассказывает эти истории поэт Михаил Вирозуб, а познакомиться со всеми кошками можно благодаря ярким иллюстрациям Януша Грабянского, знаменитого польского художника. Присмотритесь — может быть, одна из этих кошек похожа на вашу?

Медвежонок Марфа

«Медвежонок Марфа» — новая сказка современной популярной писательницы Ольги Лукас. Автор создала искромётную аллюзию на хорошо знакомую всем «Дюймовочку» Х. К. Андерсена. Только из прекрасного цветка вместо крошечной прелестной девочки появился… бурый медвежонок. Маме Ане и медвежонку Марфе предстоит столкнуться со сложностями современного мира и неготовностью людей понять и принять того, кто так сильно отличается от них. Но всё закончится хорошо! Ведь вокруг Марфы будут не только серьёзные тёти и дяди, но и — дети. А детям, как известно, совершенно не важно, как ты выглядишь, если умеешь изображать паровозик и лучше всех играешь маму‑зайчиху, несмотря на то что ты медведь.

Алиса в Стране чудес. Алиса в Зазеркалье

Невероятные и захватывающие приключения девочки Алисы в Стране чудес и Зазеркалье в одной книге. Волшебный мир, куда можно попасть, отправившись следом за белым кроликом или пройдя через стекло зеркала над каминной полкой.

Классическая сказка Льюиса Кэрролла никогда ещё не выглядела так современно и необычно благодаря молодой талантливой художнице Гале Зинько. Она лауреат всероссийского конкурса книжной иллюстрации «Образ книги», а её стиль рисования узнаваем и любим как в России, так и в Европе.

Большая книга волшебниц и волшебников

Принцесса Элеонора безумно влюбилась… в жабу! Король, конечно же, категорически против, чтобы его зятем было какое‑то земноводное. Поэтому принцесса обратилась в Синдикат Архимагии и Волшебства, чтобы найти волшебника или волшебницу, которые превратят любимую жабу в прекрасного принца. В этой невероятной книге описаны волшебники, обладающие выдающимися магическими способностями. АБРАКАДАБРА!

Кот да Винчи. Магическая ловушка

Смешная и дерзкая детективная история, в которой переплелись магия и злодейство. Гениальный сыщик кот да Винчи снова в деле! Да ещё не в простом деле, а в тринадцатом. Зловещее предсказание сбудется. Звериный город изменится до неузнаваемости. Деревья перевернутся вверх корнями, привидения заполнят улицы, а на Главной площади появится летающий за́мок. Для спасения друзей коту да Винчи придётся научиться летать на метле и читать заклятия. Но поможет ли это ему рассеять злые чары? Узнай об этом первым! Читай сам и дай почитать друзьям!

Город теней

Тоби мечтает починить свою семью, но вместо этого ему приходится чинить королевство, которое никак не может допридумать его отец. Путешествие по фантастическому миру в компании очень странной девочки становится для героя дорогой не только к дому, но и к пониманию того, что для него действительно важно. Следуй за белым котиком – и тебя ждет приключение, перед которым померкнет все, что случалось с тобой прежде.

Динозавры

Эта 4D-энциклопедия с дополненной реальностью расскажет о самых разных динозаврах, населявших нашу планету миллионы лет назад. А 4D-анимации помогут представит, как двигался и грозно рычал аллозавр, как защищался от хищников трицератопс, как плавал ихтиозавр и летал птеранодон. Каждая «живая» картинка сопровождается звукозаписью с полезной и интересной информацией. Откройте эту необычную энциклопедию и окунитесь в загадочный мир динозавров, когда-то безраздельно властвовавших на планете Земля.

Britannica. Детская энциклопедия

Энциклопедия Britannica издается с 1768 года и все это время пробуждает любопытство и жажду знаний в читателях всех возрастов. Энциклопедия отправит вас в путешествие от начала времен до наших дней — и даже позволит заглянуть в будущее! Книга разделена на восемь больших глав по темам: Вселенная и космос, планета Земля, наука, происхождение жизни, тело человека, история Древнего мира, а также новое и новейшее время. Над каждой главой новой энциклопедии Britannica трудилось огромное количество экспертов, и каждый факт в ней подтвержден специалистами. Более 1000 уникальных иллюстраций и фотографий были заказаны специально для этой книги и непременно поразят ваше воображение.

Моя первая 4D книга о животных

Уникальное издание «Моя первая книга о животных» поможет окунуться в удивительный и добрый мир животных. Помимо больших красочных иллюстраций и содержательных рассказов, знакомство с животными здесь сопровождается дополненной реальностью — 4Dанимацией и видео. С помощью специального приложения, скачанного на гаджет, фотографии на страницах оживут: приготовится к прыжку царь зверей — лев, а проворная белка схватит орешек прямо с руки. Каждая «живая» картинка сопровождается звукозаписью с интересной информацией о повадках или характерных особенностях представленного обитателя Земли. Откройте вместе с ребёнком эту необычную книгу, и пусть его первый шаг в мир животных будет радостным и познавательным!

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