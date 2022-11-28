Еврейский музей и центр толерантности покажет и обсудит фильм «Прощай, Багдад» в честь Дня памяти еврейских беженцев из мусульманских стран

30 ноября — День памяти еврейских беженцев из мусульманских стран. Это история о более чем 850 000 евреев, которые в середине ХХ века вынуждены были покинуть арабские страны и Иран.

1 декабря в Еврейском музее и центре толерантности при поддержке Посольства Государства Израиль в России пройдет показ фильма «Прощай, Багдад»* (2013, режиссер Ниссим Даян) — экранизация одноименного романа Эли Амира, рассказывающего о судьбе евреев — беженцев из Ирака.

Багдад, 1950-е годы. После военного столкновения между Израилем и Ираком еврейская община готовится к эмиграции из Ирака, преодолевая нападки и насмешки со стороны общества. На фоне истории упадка одной из старейших еврейских общин показывается взросление 16-летнего героя, дядя которого арестован за сионистские и левые взгляды. Любовь и ненависть, страх и мужество, бесконечные споры и отблески надежды — все это происходит на фоне необычных трагических обстоятельств.

Этот тотальный исход еврейских общин из мусульманских стран оказал широкомасштабное влияние как на еврейский мир, так и на демографическую картину всего Ближнего Востока и Северной Африки. Потомки тех эмигрантов из арабских стран сегодня представляют большинство еврейского населения Государства Израиль. Изгнанники, которых вынудили покинуть дома, пережившие личную и национальную трагедию, смогли не только сохранить себя, но и вновь добиться процветания. Многие из них играют важную роль в общественно-политической жизни страны и в бизнесе.

Фильм представит израильский специалист по Ближнему Востоку и Луиза Хлебникова, историк, доцент кафедры иудаики ИСАА МГУ. После фильма состоится обсуждение со специалистами в формате «вопрос — ответ».

18+

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* Фильм пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

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