В Академии Игоря Крутого состоялся День открытых дверей

В Академии Игоря Крутого прошел День открытых дверей. Подобные мероприятия, нацеленные на знакомство детей, подростков и их родителей с преподавательским составом и учебными направлениями в Академии проводятся несколько раз в год. В этот раз на День открытых дверей зарегистрировались более 350 желающих.

Познавательное и одновременно развлекательное мероприятие проводилось в стиле «авиа». Гостей встречали и регистрировали «на борт творческого авиалайнера» сотрудники Академии, одетые в формы бортпроводников. Всем участникам выдавали пронумерованные «посадочные» талоны, отрывные корешки которых помещались в лототрон для розыгрыша призов. Партнером мероприятия выступил производитель сладостей с игрушками «Конфитрейд», подготовивший для всех участников прослушивания сладкие сюрпризы, а также специальные призы для счастливчиков, участвовавших в розыгрыше подарков. В программе Дня открытых дверей проходил также творческий кастинг и прослушивание у преподавателей по вокалу, розыгрыш сертификатов на обучение в Академии и творческий интенсив Летний Вайб–2023, а также презентация более 10 направлений обучения. Специально для гостей мероприятия студенты и педагоги Академии подготовили несколько зажигательных творческих номеров.

В этот день прослушивание на самый популярный курс Академии — «Артист эстрады» — прошли более 100 детей и подростков. Профессиональные педагоги оценили вокальные, хореографические, сценические способности, артистизм участников и дали свои рекомендации. Тем, кто рассматривал другие направления обучения, предложили во время кастинга снять короткую видеовизитку с небольшим творческим номером. Кастинг проводил заслуженный артист РФ, актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист Михаил Богдасаров. Участие в прослушиваниях и кастинге для всех гостей было бесплатное.

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