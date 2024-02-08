Музей Транспорта Москвы представил каталог выставки «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра», посвященной развитию главной артериальной системы Москвы — транспортной инфраструктуре.

В фокусе издания — раздел выставки «Сегодня», повествующий о новейшей истории и стремительном развитии транспорта Москвы, каскаде изменений, произошедших в этой сфере за последнее десятилетие. Разделы каталога соответствуют зонам и витринам на выставке — истории развития станций и поездов Московского метрополитена, БКЛ, МЦК, Московских городских вокзалов, речного транспорта, московских диаметров, велокультуры и новейших хитов московской мобильности — самокатов.

«Выставка «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» рассказывает о том, почему наш город стал таким, каким вы видите его сегодня — от прошлого через настоящее к возможному будущему. Самой наглядной частью выставки можно смело назвать «Актуальное настоящее» — на ней мы и сосредоточили внимание. Ведь именно в течение последнего десятилетия взаимодействие человека и города изменилось принципиально — и это напрямую связано с нововведениями в транспортной инфраструктуре. В этом каталоге, как и в нашем музейном пространстве, главные действующие лица — мы с вами, наш опыт передвижения по городу, наши впечатления, ощущения и настроения», — директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

При поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сотрудниками музея была проведена серьёзная работа по инвентаризации и систематизации транспортных новшеств и изменений.

Каталог выставки можно приобрести на сайте и в сувенирных магазинах музея в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ и на Северном речном вокзале.

Музей Транспорта Москвы ー это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, отвечающий на важный вопрос: что движет Москвой? В фондах музея находятся более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело и мототехника.

Экспонаты коллекции музея можно увидеть на выставочных проектах, а также на транспортной инфраструктуре города. Постоянная экспозиция музея будет размещена в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. Сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации. Ему будет возвращен исторический облик.