Музей Транспорта Москвы представил каталог выставки «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра», посвященной развитию главной артериальной системы Москвы — транспортной инфраструктуре.
В фокусе издания — раздел выставки «Сегодня», повествующий о новейшей истории и стремительном развитии транспорта Москвы, каскаде изменений, произошедших в этой сфере за последнее десятилетие. Разделы каталога соответствуют зонам и витринам на выставке — истории развития станций и поездов Московского метрополитена, БКЛ, МЦК, Московских городских вокзалов, речного транспорта, московских диаметров, велокультуры и новейших хитов московской мобильности — самокатов.
«Выставка «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» рассказывает о том, почему наш город стал таким, каким вы видите его сегодня — от прошлого через настоящее к возможному будущему. Самой наглядной частью выставки можно смело назвать «Актуальное настоящее» — на ней мы и сосредоточили внимание. Ведь именно в течение последнего десятилетия взаимодействие человека и города изменилось принципиально — и это напрямую связано с нововведениями в транспортной инфраструктуре. В этом каталоге, как и в нашем музейном пространстве, главные действующие лица — мы с вами, наш опыт передвижения по городу, наши впечатления, ощущения и настроения», — директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
При поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сотрудниками музея была проведена серьёзная работа по инвентаризации и систематизации транспортных новшеств и изменений.
Каталог выставки можно приобрести на сайте и в сувенирных магазинах музея в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ и на Северном речном вокзале.
Музей Транспорта Москвы ー это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, отвечающий на важный вопрос: что движет Москвой? В фондах музея находятся более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело и мототехника.
Экспонаты коллекции музея можно увидеть на выставочных проектах, а также на транспортной инфраструктуре города. Постоянная экспозиция музея будет размещена в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. Сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации. Ему будет возвращен исторический облик.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.