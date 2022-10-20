Психолог Ольга Щерба: «Гаджеты и книги друг другу не враги, а помощники»

В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла презентация книги журналиста телеканала «Продвижение» Марины Лариковой и её дочери Леры «Стрекозиные крылышки: психологические сказки». По словам журналиста, сказки с дочерью они начали сочинять по дороге в детский сад – во время долгого пути дочка придумывала персонажей, а мама затем «раскручивала» истории.

«Лера придумывала героев и основную фабулу – кто куда пошёл и что сделал, а я как могла на ходу это делала. Так у нас получилось 12 сказок, хотя конечно историй было значительно больше. Некоторое время эти истории просто хранились в компьютере в виде файла, а затем я начала публиковать их в интернете на своих страницах. После этого мне начали писать отзывы мамы, которые читали их своим детям: «Какие классные сказки! А почему бы их не издать – дети просят, чтобы были книжки с картинками. Так и родилась идея сделать книгу», – рассказала Марина Ларикова в эксклюзивном комментарии для Международного пресс-центра МКР-Медиа.

Психолог, сказкотерапевт Ольга Щерба отметила, что родителям нужно постоянно фантазировать и сочинять истории вместе с детьми. «Я бы советовала фантазировать всегда. Это очень приближенно к игре, а это ведущая деятельность наших детей и самый действенный способ, чтобы донести до ребёнка информацию. Сказка и любой другой текст помогает без назидания, повышения голоса и нравоучений в интересной игровой форме подать любую информацию. Любой текст имеет потрясающий эффект, хотя здесь нам скажут, что современные дети не читают. Весь мир заполонили гаджеты, но гаджеты и книги друг другу не враги, а помощники. Если говорить очень коротко, то стоит вспомнить великую пословицу «Не учите детей, а учите себя». Если дети видят, что родители читают, то это будет для них лучшим примером тоже взять книгу и почитать», — отметила психолог в эксклюзивном комментарии для Международного пресс-центра МКР-Медиа.

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