Музей Транспорта Москвы представил новую серию проекта «Станция Музейная» в Московском метрополитене. Культовые обложки журнала «Техника — Молодежи» 1950-1980-х годов сопоставляются с современными транспортными средствами и решениями, демонстрируя, как фантазии инженеров о транспорте будущего стали реальностью сегодняшнего дня. Серия плакатов приурочена к новой масштабной выставке музея «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра».

«Журнал «Техника – Молодежи» регулярно изображал на своих обложках самые смелые мечты о перспективах развития транспорта. Так, например, полвека назад фантасты рисовали города будущего со множеством скоростных путепроводов и аэротрасс на большой высоте: чтобы сесть на нужный транспорт, пешеходы должны были подниматься по многочисленным эскалаторам в стеклянных башнях. Глядя на павильоны МЦК и МЦД, можно сказать, что фантазии стали реальностью. Некоторые современные проекты и вовсе вышли за пределы самых смелых фантазий. Именно они легли в основу четвертой серии проекта «Станция Музейная» в Московском метрополитене», — директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Журнал «Техника — Молодёжи» можно назвать самым достоверным источником советского ретрофутуризма. Сегодня из его иллюстраций и заметок можно воссоздать картину альтернативной современности, которая часто пересекается с реальностью. Например, летающий автомобиль с обложки выпуска 1960 года материализовался в «Циклолёте», а высокоскоростной поезд с иллюстрации к выпуску 1984 года — прямой предок «Сапсана».

Плакаты четвертой серии проекта «Станция Музейная» разместились на всех 24 станциях Калужско-Рижской линии до конца мая 2023 года. Их можно найти в клик-рамах и лайтбоксах на станциях и в подуличных переходах, а также на стикерах в вагонах метро. Выбор линии метро связан с локацией новой выставки «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра», которая откроется в павильоне №26 «Транспорт СССР» на ВДНХ в начале 2023 года.

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