В Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» состоится XIII Международный конкурс чтецких работ им. А.П. Чехова

27-29 января в Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдет XIII Международный конкурс чтецких работ им. А.П. Чехова. Целью конкурса является возрождение интереса молодых актёров и театральной публики к авторскому слову, к тексту русской прозы, сочетающей в себе отточенность образа, неистощимый юмор и глубину понимания окружающего мира.

Для каждого конкурса определяется своя тема, таким образом, помимо рассказов Чехова на конкурсной сцене звучат произведения и других классиков русской литературы, что делает это событие более масштабным, разнообразным, ярким и запоминающимся.

Тема Конкурса этого года - «Чехов и Островский», выбрана не случайно, так как в этом году в России отметят 200-летие со дня рождения выдающегося драматурга Александра Николаевича Островского.

На Конкурс было подано более 68 заявок из России, Беларуси, Казахстана и Латвии. Среди начинающих актеров есть студенты, представляющие ведущие театральные ВУЗы России и зарубежья: Театральный институт им. Бориса Щукина, г. Москва, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, г. Москва, Ярославский государственный театральный институт, Казанское театральное училище, Республика Татарстан, Алтайский государственный институт культуры, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина и др.

В компетентное жюри вошли:

Владимир Павлов, заслуженный артист России, актер Театра им. М.Н. Ермоловой;

Алексей Гнилицкий, почетный деятель искусств г. Москвы, актер московского театра «Школа современной пьесы»;

Елена Соколова, актриса театра и кино, ведущая актриса театра «Бенефис»;

Юрий Голышев, председатель жюри, заслуженный артист России, актер Мелиховского театра «Чеховская студия».

Известные актёры, педагоги, мастера художественного слова, после прослушивания (в онлайн-формате) допустили к очному участию в Конкурсе 35 человек.

Молодые актеры и старшекурсники театральных вузов соберутся в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», чтобы посоревноваться в таком непростом виде исполнительского мастерства, как «художественное слово».

Все отборочные туры пройдут в «Театральном дворе» музея «Мелихово» 27 и 28 января, а кульминацией станет гала-концерт лауреатов и победителей с награждением, который пройдет 29 января в 15.00, в день рождения А.П. Чехова.

Председатель жюри Юрий Голышев отметил: «Если артист в спектакле выступает от лица персонажа, то чтец - от лица автора. Поэтому надо понимать, что читать Чехова - это миссия! Ты должен совпасть с Чеховым в самом главном: в его неравнодушном отношении к этой жизни, к этим несчастным, порой нелепым судьбам! К мелочам, через которые он научился как никто другой выражать что-то необыкновенно серьезное, глубокое, осмысленное, неожиданно важное… Если ты сам имеешь интерес «ко всем участникам жизни» (как говорил Н. Г. Помяловский), тогда ты можешь приблизиться к тем авторам, которых берешься читать. И к Чехову, в том числе».

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